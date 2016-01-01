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О кулинарных способностях женщины можно судить по тому, насколько вкусными являются котлеты ее приготовления. С одной стороны, это блюдо готовится проще простого - берется мясо, перекручивается в мясорубке и жарится на сковородке.

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