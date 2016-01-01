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Рецепты блюд из мясного фарша с фото пошагово
О кулинарных способностях женщины можно судить по тому, насколько вкусными являются котлеты ее приготовления. С одной стороны, это блюдо готовится проще простого - берется мясо, перекручивается в мясорубке и жарится на сковородке.
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Актуальные подарки для спортсменов
В современном ассортименте магазинов можно найти огромное разнообразие вещей, которые непременно придутся по вкусу спортсменам.
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Укрепление мышц спины с помощью домашних тренировок
Здоровую спину и красивую осанку можно приобрести не только в спортзале, но и в домашних условиях, если регулярно выполнять упражнения.
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Основные правила счастливых и гармоничных отношений
Не только в мелодрамах и женских романах есть пары, которые живут душа в душу до старости. Построить свои отношения можно, руководствуясь определенными принципами.
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Признаки и лечение мигрени
Мигрень способна даже самого стойкого человека выбить из привычной колеи. Те, кто хотя бы раз сталкивались с этим недомоганием, стараются найти результативные способы избавиться от него. Прежде всего, нужно научиться различать мигрень и простую головную боль.
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Как бороться с бессонницей без медикаментов?
Никто не застрахован от ситуации, когда приходится лежать полночи в кровати без сна. А если она повторяется каждую ночь, приходится искать способы устранения проблемы.
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Бронзовый оттенок кожи в любое время года
Совершенно необязательно терять красивый летний загар с приходом осени, поскольку в наше время существует немало способов, позволяющих сохранить бронзовый оттенок на круглый год.
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Если вы работаете в индустрии фитнеса, если Вы увлекаетесь ЗОЖ, занимаетесь фитнесом и хотите быть в тренде — приходите на MIOFF 2016. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное!
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Спа-педикюр в домашних условиях
Окончание летнего сезона не должно становиться аргументом в пользу того, чтобы отказаться от ухода за стопами. Для этого даже не потребуется идти к специалисту, поскольку осуществить такие мероприятия можно в домашних условиях с применением ряда средств и инструментов.