Спа-педикюр в домашних условиях

Окончание летнего сезона не должно становиться аргументом в пользу того, чтобы отказаться от ухода за стопами. Для этого даже не потребуется идти к специалисту, поскольку осуществить такие мероприятия можно в домашних условиях с применением ряда средств и инструментов.

С этой целью необходимо подготовить морскую соль, таз, скраб для ног, пемзу, питательный или увлажняющий крем. Разнообразие внесут эфирные масла, таблетки-бомбочки с минералами для ножных ванн, мелкая галька, косметическая глина и прочие ингредиенты, позволяющие сделать настоящую спа-процедуру.

Шаг №1. Расслабляющая ванночка

Налейте в таз горячей воды и положите туда морскую соль из расчета 1 ст. л. на 1 л жидкости. На этом этапе можно добавить 5-6 капель эфирного масла розмарина, цитрусовых или мяты перечной, а также таблетки-бомбочки. Легкого массажа позволит добиться речная или морская галька. Опустите ноги в воду на 10-20 минут, после чего вытрите их полотенцем.

Шаг№2. Пилинг

Далее следует нанести скраб непосредственно на распаренную кожу, хорошо помассировать внешние части стоп, пятки и большой палец. Именно на этих местах кожа чаще всего является огрубевшей и требующей внимания. Вслед за этим можно воспользоваться пемзой или теркой. Если готового скраба нет в наличии, тогда приготовьте смесь из 1 ст. л. кофейной гущи и 1 ст. л. сметаны или сливок. В качестве альтернативы может выступить состав из 2 ложек оливкового масла и ¼ стакана сахара.

Шаг №3. Увлажнение

По окончании обработки стоп их нужно тщательно ополоснуть и вытереть. На кожу наносится тонизирующая маска. В теплой воде нужно развести 5 ст. л. косметической глины, которая продается в аптеке. Консистенция должна быть подобно сметане. В смесь добавляется немного глицерина, 3-4 капли эфирного масла перечной мяты и 1 ч. л. ментолового масла. Стопы следует обернуть с помощью пленки и махрового полотенца. Маску необходимо держать около 20 минут, после чего ноги требуется ополоснуть прохладной водой, а на кожу нанести увлажняющий либо питательный крем.

Для склонных к потливости ног не лишним будет подобрать средства с дезодорирующими свойствами. С целью достижения максимального эффекта на ночь рекомендуется надеть хлопчатобумажные носки.