Бронзовый оттенок кожи в любое время года

Совершенно необязательно терять красивый летний загар с приходом осени, поскольку в наше время существует немало способов, позволяющих сохранить бронзовый оттенок на круглый год.

Каждые 28 дней происходит обновление кожи, а клетки, которые были пигментированы благодаря солнцу, заменяются на новые. Конечно, полностью остановить это явление невозможно – можно только замедлить. В этом случае очень важным условием является регулярное хорошее увлажнение. Сухость и шелушение приведут к быстрому сходу загара.

В свою очередь средства с пантенолом, гиалуроновой кислотой, маслами грецкого ореха, подсолнечника, кокоса, а также антиоксидантами (витаминами Е и С) позволят нормализовать водно-липидный баланс, сократить отшелушивание и, как следствие, потерю красивого пигмента. А перечисленные выше масла и вовсе служат для активации процесса загара.

Усиление эффекта

В случае если перечисленные выше методы не помогают, бронзу можно приобрести и другим путем – благодаря средствам, предназначенным для создания искусственного загара. Однако существуют способы приготовить составы в домашних условиях, позволяющие одновременно сэкономить деньги на приобретении дорогих кремов и добиться желаемого эффекта.

По утрам необходимо протирать кожу с помощью ватного тампона, смоченного в заваренном негорячем кофе. В качестве альтернативы можно использовать кубики льда, приготовленные из крепкой заварки чая. Также рекомендуется протирать кожу соком ревеня два раза в день.

Еще один вариант – смешать оливковое масло с тертой морковью и нанести состав на лицо на 10-15 минут.

Для усиления загара подойдет смесь из череды и ромашки в равных пропорциях, залитая кипятком. После того как она настоится в течение 2-3 часов, ее можно применять для ополаскивания лица по утрам.

Как подчеркнуть загар?

Одежда определенной цветовой гаммы способна придать коже более темный оттенок. Различные яркие и светлые тона позволяют добиться этой цели. Единственное исключение – белый цвет, который требует некоторой осторожности, поскольку он является довольно агрессивным. Зачастую он притягивает к себе взгляды, вследствие чего загар может остаться незамеченным.

В этой связи лучше всего выбирать молочные, кремовые, цвета шампанского, слоновой кости или экрю. Неплохо выглядят нежные пастельные тона – голубой, розовый, лиловый, лимонный, бежевый, персиковый, лососевый и фисташковый. Не лишним будет приобрести вещи цвета горчицы и мха.

В свою очередь темно-серые и черные оттенки не подойдут для подчеркивания загара. Он наоборот станет еле заметным и бледным.