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Актуальные подарки для спортсменов

В современном ассортименте магазинов можно найти огромное разнообразие вещей, которые непременно придутся по вкусу спортсменам.

В их число входят как банальные леггинсы, треники, кроссовки и футболки, так и довольно оригинальные вещи, например, силиконовые шагомеры или ленты, светящиеся в темное время суток. Предлагаем разобраться подробнее во всех тонкостях выбора.

Женская спортивная одежда

Леггинсы являются излюбленной одеждой среди многих спортсменок. Они могут быть не только черными или серыми, но и выполненными в более разнообразной цветовой гамме. Некоторые модели включают широкий пояс на животе.

Неплохим вариантом могут стать шорты, в которых тренировки проходят весьма удобно. То же самое следует сказать и о топах. Достаточно оригинальными решениями являются специальные дышащие вставки. Заслуживают внимание предметы гардероба, застегивающиеся спереди.

Отдельно нужно сказать о перчатках. Они требуются для того, чтобы подушечки ладоней не натирались грифом. В ряде случаев перчатки комплектуются специальным утолщением для повышения срока службы.

Мужская одежда и обувь

Особенно востребованными в мужском спортивном гардеробе являются майки без рукавов, а также футболки с модными изображениями. Очень практичным подарком могут стать стильные треники, которые относятся к незаменимым вещам у посетителей фитнес-клубов.

Довольно актуальным презентом являются кроссовки, особенно беговые. А если они будут выполнены в необычном стиле, получатель обязательно оценит ваши старания. Как и в случае с женскими подарками не теряют своей популярности и перчатки для фитнеса.

В случае если ваш друг занимается боксом, можно подобрать для него цветные перчатки или капы. Что касается сноубордистов и лыжников, они непременно образуются новым солнцезащитным очкам с функцией анти-туман.

Аксессуары

Одним из самых полезных изобретений является атлетический пояс, позволяющий поддерживать мышцы спины в процессе выполнения упражнений. Спортсмены обязательно оценят кистевые лямки, особенно на начальном уровне занятий на становой тяге, когда кисти не могут удержать гриф с большим весом.

Большое распространение получила резинка, которую можно брать с собой куда угодно и заниматься с ней дома. Ее принцип действия схож с эспандером, создающим сопротивление.

Для любителей кросса незаменимой является сумка для пояса, вмещающая в себя документы, деньги и телефон.

Дополнения и гаджеты для плеера и телефона

Браслеты-шагомеры дадут возможность вычислить время тренировки, количество шагов, температуру и калории.

Теплые перчатки помогут справляться с мобильным телефоном без необходимости в снятии. А благодаря сумкам на плечо можно тренироваться непосредственно с любимым девайсом.

Велосипедистам понравятся светоотражающие повязки на голень или плечо.