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Кардиотренировка для избавления от жира

Есть довольно авторитетное мнение о том, что для избавления от лишних жиров следует задействовать особые схемы кардиотренировок, подразумевающие упорный и продолжительный бег на дорожке, упражнения на эллиптическом или велотренажере.

Для многих людей не так просто сбросить лишние килограммы. Часто они сомневаются в достижении более или менее видимого результата. Однако этого делать точно не стоит.

Если подойти к вопросу комплексно и грамотно, можно серьезно улучшить состояние фигуры. В этой связи есть свои нюансы, которые следует учесть.

Часто бывает так, что человек, имеющий неподготовленную физическую форму, начинает активно увлекаться бегом. В итоге формы несколько улучшаются, а вес стоит на месте. Такое положение дел имеет конкретные причины. За счет наращивания мышц и одновременного сжигания жира есть ощущение, что ничего не происходит, но в действительности вес просто перераспределяется. Это означает, что следует не только выполнять упражнения, но также следить за правильным режимом и питанием.

Мало толку и от того, чтобы просто иногда ходить по дорожке, несмотря на то, что этот процесс является весьма полезным для общего укрепления организма. Необходимо разработать определенную программу, которая позволит достичь поставленной цели.

Если на каком-то этапе окажется, что нагрузок недостаточно, тренировки следует подкорректировать под индивидуальные особенности. Наилучшим советом в данном случае будет вести журнал, где можно отмечать скорость, расстояние, израсходованные калории, пульс, текущий вес и затрачиваемое время. Когда по истечении месяца окажется, что никакого эффекта нет, нужно менять частоту выполнения упражнений или другие параметры.

Хорошая кардионагрузка помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы с укреплением самой сердечной мышцы. Также она оказывает благотворное воздействие на здоровье, сжигает жиры, способствует ускорению метаболизма, восстановлению после тренировок.

Существует мнение, что достаточно уделять занятиям по 15-20 минут вечером либо утром. В этом случае нужно учесть, что незначительная пробежка не может оказать должного влияния. За такое время организм лишь расходует гликоген, который восполняется в процессе следующего принятия пищи. Ввиду того, что энергия из жиров не расходуется, никакого сжигания не происходит.

Лишь когда истощатся запасы гликогена, тело переключается на жир. Для этого необходимо уделить 30-40 минут для нагрузки средней или легкой интенсивности. Оптимальным вариантом станет бег трусцой. В будущем лучше продлить время до 40-50 минут.

Наиболее популярные кардиотренировки

1.​ Интервальные занятия. Они являются более интенсивными в сравнении с продолжительными. В такой ситуации жиры уходят намного активнее. Очень важно правильно чередовать уровни сложности, а также уделять внимание непродолжительному отдыху. Наиболее ярким примером может стать бег, при котором чередуются скорости. Но нужно повторять последовательность в конкретный временной промежуток, к примеру, через 20 или 40 минут.

2.​ Продолжительные тренировки. Это тоже интенсивный вид занятий, однако дистанция должна быть продолжительной. Нагрузка является одинаковой. Отдых отсутствует. Ярким примером является езда на велосипеде, бег со стабильной скоростью и другие варианты.

3.​ Суперсхема. В данном случае присутствует не только кардиотренировка, но и аэробная нагрузка с неким отягощением. Если нужно справиться с килограммами в сжатые сроки, ничего лучше не придумаешь. Плюс ко всему, тщательно подобранные упражнения помогут поддерживать тонус мышечной системы.

4.​ Фартлек. Еще одна программа интервального типа. Она станет идеальным решением, когда уже имеется некая физическая подготовка. Чередовать нужно темп, скорость без определенной последовательности. Высокую интенсивность сменяют на маленькую скорость, силовую работу и периоды для восстановления.

5.​ Перекрестный тип тренировок. Кардиотренировки при таком подходе должны чередоваться и по нагрузкам, и по длительности. Например, 20 минут осуществляются занятия на беговой дорожке, потом 10 минут на эллиптическом тренажере и еще 10 минут на велотренажере. Перечисленные нагрузки можно использовать по-разному, меняя их местами каждый день, что в свою очередь не даст заскучать.

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