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Аэробная выносливость и сила: как достичь?

Есть ошибочное мнение, будто тяжелоатлетам не пристало бегать, а бегунам – поднимать на себе тяжести. Конечно, во всем мире тенденция требует иметь строго определенную специализацию для достижения максимально возможных результатов в той или иной области.

Однако в действительности одно другому не мешает. Кардионагрузки позволяют улучшить ток крови, которая отвечает за перенос питательных веществ и кислорода по организму. Благодаря бегу можно улучшить циркуляцию, дыхание, способствовать быстрому распаду молочной кислоты, пополнению запасов энергии и восстановлению.

В свою очередь тяжелая атлетика также обладает некоторыми преимуществами. Она дает возможность повысить показатели плотности костей, а также суставов, укрепить мышцы, увеличить выработку тестостерона у мужчин, сделать разгибание ног более качественным.

Все это свидетельствует о том, что эти два направления занятий не являются взаимозаменяемыми. Невозможно добиться всего и сразу, занимаясь лишь одним из них. Впрочем, есть серьезные доказательства, что анаэробные упражнения помогают получить аэробные качества. В то же время легкоатлетам не удастся нарастить мощность и силу даже при усиленных тренировках.

Из этого следует, что аэробные качества напрямую зависят от анаэробных способностей. Не стоит путать данное утверждение с тем, что поднятие тяжестей в пару сотен килограммов на становой тяге означает, что вы так же успешно пробежите милю за несколько минут.

Совершенно бессмысленно наматывать километры, если можно сделать свою форму оптимальной благодаря спринтам по 100 м. Что касается тяжелой атлетики, то человеку, поднимающему 225 килограммов, будет намного проще сделать повторы со 120 килограммами в сравнении с тем, кто изначально тренировался с таким максимальным весом.

Вопрос заключается в разгибании ног. Бег нуждается в начальном взрывном усилии, которое происходит в задних бедренных мышцах, а также в тазобедренном суставе. Этот принцип не сильно отошел от упражнений на становой тяге. В этой связи пробежка на милю практически не имеет отличий от разгибания ног в области тазобедренного сустава при осуществлении 1000 становых тяг. Они должны выполняться через заднюю часть бедра, причем это касается обоих типов движения. В итоге легкоатлет сможет достичь более весомого эффекта в своей области, а тяжелоатлеты станут еще мощнее и быстрее.

Правильная техника и положение в процессе пробежки

Шаги следует начинать черед задние мышцы бедра и разгибание с тяги, которое передается в тазобедренный сустав. Так можно продвигаться с каждым шагом, но не выталкиваться при этом квадрицепсом. Это не касается спринтерской дистанции. Грудь должна подаваться вверх, взгляд тоже направлен в эту сторону. Дыхание – глубокое и медленное.

Правильная техника и положение в процессе выполнения становой тяги

Начало тяги осуществляется через задние мышцы бедра, передающие процесс разгибания в тазобедренный сустав. Грудь направляется вверх, взгляд тоже. Нужно глубоко вдохнуть перед выполнением. Правильное дыхание является залогом поступления кислорода и наполнения энергией.

Несмотря на то, что эти движения являются очень схожими, они находятся в разных категориях действий.

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