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Первые шаги в кроссфите: с чего и когда начинать?

Молодой по меркам фитнеса кроссфит набирает обороты невероятно быстро. Причина и в том, что он невероятно эффективен при обретении скульптурного атлетического тела, и в том, что он крайне разнообразен и не дает заскучать даже спортсменам с многолетним стажем.

Про кроссфит ходит множество слухов, и не все начинающие фитнес-энтузиасты точно понимают, что он из себя представляет. Разнообразие тренировок и возможностей тоже вносит долю неразберихи.

Если вы хотите начать заниматься кроссфитом, то важно не только в точности понять, что это за зверь, но и быть уверенным, что вы к нему готовы. Кроссфит не требует профессионализма, однако для совсем новичков в спорте он не подходит. Так как тренировки высокоинтенсивные и нагрузки достаточно солидные даже на первых порах, то до начала занятий нужно обрести определенную степень выносливости, гибкости и силы.

Идеальное время для начала занятия кроссфитом — тот момент, когда вы уже достаточно освоились в тренажерном зале и подтянули свою фигуру, и теперь немного заскучали от ставших привычными тренировок или заметили, что развитие мышц застопорилось. В таком случае кроссфит станет отличным решением сразу и с физической, и с «ментальной» точки зрения, привнеся разнообразие в тренировки.

Что может кроссфит?

Прежде чем окунаться с головой в эти тренировки, нужно понять, что кроссфит может, а что нет.

Похудение. В кроссфит иногда приходят для того, чтобы сбросить вес. Действительно, в теории высокоинтенсивные занятия этим видом спорта могут помочь согнать жир. Однако это только в теории. На деле лучше заниматься кроссфитом уже с определенным багажом фитнес-тренировок, поэтому к тому моменту, когда вы «созреете», большая часть проблем с весом уже уйдет. Ускорить же обмен веществ и довести тело до идеального соотношения жира и мышц он и правда поможет, причем быстро.

Замена тренажерному залу. Если вам надоел тренажерный зал, то разнообразные занятия кроссфитом могут помочь внести «изюминку». Однако стоит учитывать тот момент, что почти все тренировки в рамках кроссфита либо с партнером, либо групповые. Это значит, что если вы интроверт и предпочитаете тренироваться в собственном ритме, то это будет невозможно. Если наличие других людей рядом не является для вас проблемой, то это действительно может стать хорошей альтернативой тренажерке — впрочем, и дополнением тоже.

Набор мышечной массы. Если вы хотите скульптурное тело с хорошо прорисованными мышцами, жилистое и средне рельефное, то кроссфит вам подойдет. Если же вы хотите тело атлета или бодибилдера, с выпуклыми мышцами, которые обладают массой и большим рельефом, то лучше обратить внимание на классический бодибилдинг.

Кроссфит развивает спортсмена комплексно, не только силу, но и рефлексы, скорость, координацию, гибкость. Именно поэтому его так любят сотрудники силовых структур и спецслужб.

С тренером или без него?

Разумеется, лучше заниматься кроссфитом с тренером, но вариант самостоятельных занятий тоже возможен, если вы достаточно подкованы в фитнесе в целом. Кроссфит вообще предполагает групповые или парные занятия, так он наиболее эффективен. Если у вас есть достаточно единомышленников, то тренер может показать вам основы, а дальше вы можете заниматься самостоятельно, обращаясь к нему за консультациями по мере развития.

Хороший тренер сможет подобрать нагрузку именно под вас, так как уровни кроссфита могут различаться весьма значительно. Кроме того, он проконсультирует по вопросам питания и восстановления после занятий. Выбрать хороший клуб и тренера необычайно важно.

Если вы все же решились заниматься самостоятельно, то первое, что нужно сделать, — поставить себе конкретную цель, которую вы хотите достичь этими занятиями. Второе — не пропускать тренировки и сделать их регулярными. Третье — приобрести качественный инвентарь для занятий и составить программу на его основе и своих предпочтениях.

С чего начать?

На кроссфит-тренировках трудно всем: и тем, кто занимался в зале всего полгода, и тем, кто в спорте уже много лет. Именно поэтому он так и притягивает атлетов, которые любят вызовы и выкладываться на все сто.

Перед началом занятий обязательно проверьте состояние своего здоровья, так как кроссфит к нему требователен. Хрустящие колени или поврежденная когда-то связка будут препятствиями к выполнению некоторых упражнений, так что об этом сразу нужно предупредить тренера или учесть при составлении собственной программы.

Запаситесь хорошей одеждой и обувью для занятий. Существуют специальные модели специально для кроссфита. Всё остальное вы можете приобрести по мере надобности – напульсники, гетры для занятий с канатами и перчатки, если они будут действительно нужны.

Для хорошего результата подходите к занятиям комплексно. Займитесь правильным питанием и не ешьте за 2 часа до начала занятий, но и не морите себя голодом. Не перегружайте себя тренировками и на первое время занимайтесь 2 раза в неделю, затем, когда почувствуете себя уверенно, можете добавить еще одну тренировку (или заменить ее тренажеркой или кардионагрузкой). Никогда не забывайте про разминку и заминку, впрочем, если вы чувствуете себя готовым к кроссфиту, то наверняка не пренебрегаете этими важными вещами и без наших советов, так как это основа основ всех занятий спортом.

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