5 альтернатив бегу для похудения

Если на теле есть излишки жировой прослойки, то даже самые прекрасные мышцы не будет видно. Но что делать, если бегать или крутить педали вам совсем не по душе?

Конечно, многие кардио-зоны в тренажерных залах предлагают широкий выбор других тренажеров, которые помогут вам разогнать кровь в жилах: эллипсоид, степпер, имитатор ходьбы по лестнице. Нельзя сказать, что это действительно альтернатива, так как принципы тренировки по сути остаются теми же. Для похудения нужно около сорока минут заниматься на одном и том же тренажере в одном и том же темпе, и именно эта монотонность обычно и не нравится тем, кто ищет другие способы похудения.

Между тем такие способы, в которых не нужно долго-долго бежать по дорожке или парку, существуют. Мы подобрали для вас 5 наиболее интересных.

Табата

Разработка японских специалистов по фитнесу, которую иногда называют «протокол-табата», представляет собой специальные интервальные тренировки, где 20 секунд предельно сложной нагрузки чередуются с 10 секундами отдыхами. Однако на обычные интервальные тренировки это не очень похоже.

Систему, названную в свою честь, доктор Изуми Табата разработал в Киотского университете. Он экспериментировал в начале века с различными тренировками и пришел к выводу, что короткие интенсивные нагрузки сжигают калории в два раза быстрее, чем обычные занятия спортом. Времени при этом тратится всего ничего. Например, новички занимаются всего пять минут в день, хотя эти пять минут не кажутся им такими уж легкими и короткими. Но как утверждает автор тренировок, после этого организм продолжает терять калории, даже когда занятие давно закончилось.

Заниматься табатой для начала нужно 3-4 раза в неделю, делая суточный перерыв между занятиями. Можно нанять специального тренера, а можно заниматься даже дома, так как упражнения не требуют специального оборудования. При этом особое внимание нужно уделять правильной технике. Учтите только, что 5 минут в скором времени будет не хватать, так что занятия станут дольше и сложнее.

Плавание

Нет нужды объяснять, что это такое: прыгаешь в бассейн и плывешь. Это хороший вариант для тех, кому бегать не позволяют не только собственные предпочтения, но и травмы, так как нет нагрузок на связки, суставы, колени и поясницу. При этом во всем остальном плавание очень похоже на бег: оно тренирует все мышцы, включая сердечную, улучшает метаболизм, быстро помогает похудеть и увеличить выносливость. Если, конечно, плавать не по-собачьи по 10 минут в неделю.

Для хорошей тренировки начинающим следует заниматься 3 раза в неделю по 30-40 минут чистого плавания (без принятия душа и разминки). Если у вас есть водонепроницаемый пульсометр – отлично, подсчитайте ваш пульс. Он должен быть 115-135 ударов в минуту для среднестатистического взрослого человека. В целом же лучше подсчитать индивидуальное значение для тренировки в умеренном режиме. Вы также можете определить такую степень нагрузки по тому, что вам начинает становиться трудно разговаривать, но одышки еще нет.

Единоборства или бокс

Борьба, бокс, восточные единоборства обычно ассоциируются у нас с силой и ловкостью, но на самом деле для похудения они тоже весьма полезны. Если вам не нравится бег, потому что вам нужно общения и контакты во время тренировки, то лучше этого занятия не найти.

Единоборств сейчас такое множество, что можно выбирать между искусствами, основанными на ловкости, на силе или на всем сразу. В любом случае, скучать ни на одной тренировке не придется, потому что заниматься вы будете с живыми людьми – а значит ни одно занятие не будет похоже на предыдущее. Потерять же калорий во время спарринга можно гораздо больше, чем за то же время обычного кардио. Да и мышцы тоже будут подтягиваться даже без тренажеров.

Единственный минус – заниматься без профессионального тренера единоборствами нельзя. Так что ищите зал, подбирайте тренера по душе и ходите 3 раза в неделю, не забывая отдыхать по дню между тренировками.

Гребля

Не случайно Фрэнк Андервуд в сериале «Карточный домик» из всех тренажеров предпочитал имитатор гребли. Это один из самых затратных на калории видов спорта как в настоящем варианте, то есть в лодке с веслами, так и в виде тренажерного занятия. Помимо кардионагрузки еще и все мышцы тела развиваются, даже те, которые не на каждом специальном тренажере можно проработать.

Чаще всего такие тренажеры стоят в секциях кроссфита, так что спрашивайте о них у администраторов тренажерных залов.

Для начала позанимайтесь пару занятий с инструктором, чтобы усвоить правильную технику. Это очень важно. Затем используйте имитатор гребли 3 раза в неделю, а компьютер на нем поможет вам подсчитать, сколько калорий вы потратили.

Скакалка

Наверняка вы видели профессиональных боксеров, которые занимаются во время тренировок прыжками со скакалкой. Дело в том, что она прекрасно сгоняет вес – отличный способ перед соревнованиями выступать в другой весовой категории, нежели обычно. 10 минут прыжков на скакалке так же эффективны, как 20 минут быстрого бега. Правда, пропрыгать 10 минут без перерыва не так-то и просто.

В кроссфите без скакалки тоже не обойтись. При этом стоимость «тренажера» обычно около сотни рублей, и его везде можно носить с собой. Главное – подобрать правильную длину. Наступите на середине скакалки и натяните ее по бокам, как если бы собирались прыгать. Длина обоих концов должна быть немного выше уровня талии.

Заниматься со скакалкой можно 5 раз в неделю. Для начала просто прыгайте по системе интервальной тренировки, затем можете освоить новые виды сложных прыжков, добавить раунды и интервалы или дополнительные упражнения для круговой тренировки. Например, на пресс. Но это уже тогда, когда дыхание не будет слишком сильно сбиваться по время прыжков.

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