Зимний бег — как правильно

Во время бега вырабатываются эндорфины, то есть гормоны счастья, поэтому существует даже специальный термин «эйфория бегуна» — невероятно хорошее ощущение и самочувствие во время пробежки и после него. Поэтому многие бегуны не отказываются от бега даже зимой — и правильно делают!

Если всё верно и разумно организовать, то зимний бег может дать даже больше, чем летний, потому что наш уровень активности зимой и дозы свежего воздуха в организме заметно падает.

FitnessPeople расскажет вам все нюансы и отличия зимнего бега от обычного, чтобы вы могли круглый год поддерживать себя в форме и хорошем настроении, не рискуя здоровьем.

Особенности бега зимой

Приучать себя к зимнему бегу нужно постепенно, чтобы организм был готов к необычным нагрузкам. Если вы успели побегать осенью, то это хорошее начало, но не расстраивайтесь и не откладывайте начало здоровой активной жизни до весны, даже если подготовка у вас очень слабая. В зимний период очень легко распознать, когда тренировку пора прекращать: как только вы чувствуете дискомфорт.

Чем более холодно за окном, тем короче должна быть пробежка. При минус пятнадцати по Цельсию и ниже лучше на неё не выходить, зато во всё остальное время достаточно обеспечивать правильную экипировку и технику — и можно даже самое бессолнечное утро сделать добрым. Ведь такое утреннее занятие способно зарядить энергией даже в самое темное время года, когда световой день короток, и большинство жителей больших городов «впадают в спячку».

На всякий случай напомним, что бегать с любыми признаками простуды нежелательно, так как даже банальный насморк не позволяет воздуху нормально поступать в организм.

Один из важнейших аспектов техники зимнего бега — дыхание. Дышать можно только через нос, чтобы холодный воздух успел согреться. Если дышать ртом, то это чревато не только больным горлом, но в отдельных случаях — простуженными легкими. А вот выдыхать можно и через нос, и через рот. Как только чувствуете, что начинаете сбиваться с дыхания, сразу снижайте темп.

Казалось бы, это недостаток зимнего бега, однако на самом деле он им не является. Необходимость строго контролировать дыхание помогает приобрести эту полезную привычку, которая обязательно вам поможет при любых дальнейших занятиях спортом, так как правильное дыхание важно везде.

Второй важный аспект — интенсивность. Не старайтесь бежать слишком быстро, даже если дорожка кажется вам абсолютно безопасной и не скользкой. Зима — время для умеренной трусцы. Кстати, обязательно озаботьтесь поиском безопасного маршрута до того, как начнете бегать. Дорожки для зимнего бега часто есть в парках, вдоль теплотрасс и на улицах с особенно ответственными дворниками.

Сразу после тренировки заходите в теплое помещение и меняйте одежду, даже если кажется, что она не вспотела. Принять теплый душ тоже будет полезно.

Наконец, никогда не забывайте про разминку и растяжку после бега. На холоде мышцы ног разогреваются особенно медленно, поэтому не стоит надеяться на авось — лучше полностью себя обезопасить и подготовить к забегу. К тому же и двигаться так будет намного проще.

Экипировка – прежде всего

Половина успеха в зимнем беге — это правильно подобранная экипировка. Если летом можно найти легкие шорты и любую футболку, то зимой не получится побегать в дубленке, которую вы обычно надеваете.

Очень важно подобрать хорошие зимние кроссовки, так как именно они будут обеспечивать соединение ваших стоп с ненадежной и возможно скользкой поверхностью дорожек. Тщательно осмотрите подошву, на которой должно быть рифление, лучше всего поперечное. Причём универсальный вариант тут не подойдет, подошва должны быть сделана из специального зимнего материала, который всегда мягкий и не леденеет на морозе, теряя свои амортизационные свойства. Хорошие зимние кроссовки водонепроницаемы, с небольшим количеством меха. Если меха или утеплителя совсем мало, то ноги будут мерзнуть, а при большом количестве, как для обыкновенной зимней обуви, ноги при беге будут слишком сильно потеть. Еще один важный момент – высокие голенища, которые не позволят снегу набиться внутрь, а также сменные стельки, чтобы их легко можно было сушить.

Нельзя надевать шерстяные носки или две пары обычных, так как вы только натрете этим мозоль. Выбирайте спортивный вариант в отделе термобелья. Кстати, футболку и подштанники тоже лучше купить в этом отделе, потому что хлопок и другие традиционно спортивные материалы для лета мгновенно теряют все свойства зимой.

Поверх термобелья надевайте термоизолирующий слой, например, флисовый спортивный костюм. А сверху — что-то, что защитит вас от ветра, например, непродуваемую куртку. В целом одевайтесь так, как если бы было на 10 градусов по Цельсию теплее, чем на самом деле. Ведь во время бега кровь в теле активно циркулирует и нагревает его, так что если одеться как обычно, то можно слишком сильно вспотеть, а как следствие — простудиться. К тому же перегрев будет сильно ощутим и понизит темп вашего занятия.

Обязательно продумайте защиту лица и рук. Даже если обычно лицо у вас не мерзнет, во время бега оно может подморозиться из-за скорости и разницы температуры, а вы даже этого не заметите. На руки можно надеть любые теплые перчатки или варежки, это не очень важно. А вот лицо лучше защитить балаклавой, какие бывают у сноубордистов и грабителей магазинов. Она не даст обветриться губам и щекам. Если на улице сильный ветер или у вас чувствительные глаза, то обзаведитесь еще и защитными прозрачными очками или очками-хамелеонами.

Спортивную жизнь можно начинать когда угодно — хоть с Нового года, хоть прямо сейчас! Журнал Fitness People желает вам удачи. Следуйте нашим советам, верьте в себя и не торопитесь — тогда у вас всё обязательно получится, даже бегать зимой, пока все сидят дома под теплыми одеялами и мечтают о том, как они похудеют к лету.

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