Основные правила счастливых и гармоничных отношений

Не только в мелодрамах и женских романах есть пары, которые живут душа в душу до старости. Построить свои отношения можно, руководствуясь определенными принципами.

Некоторые женщины полагают, что наиболее сложным вопросом в процессе создания семьи является вступление в официальный брак, после чего все обязательно пойдет как по маслу. Но так бывает далеко не всегда. Как правило, над построением гармоничных отношений необходимо очень много и ответственно работать. Как же сохранить счастливый брак, каждый день с радостью возвращаться домой и видеть в супруге только хорошее?

Для этого можно взять на заметку следующие правила.

Постарайтесь независимо от имеющихся обстоятельств проявлять заинтересованность, тепло и сочувствие. В семье очень важно уметь слушать. Выясняйте отношения конструктивно, не ругаясь. Спор может быть аргументированным и спокойным. Не забывайте о чувстве юмора – оно способно сгладить назревающие конфликты. Не стоит акцентировать внимание на недостатках другого человека, ставить условия и предъявлять претензии. Лишние придирки только усугубят положение. Возможно, это прозвучит банально, однако все важные решения следует принимать сообща. Нужно сохранять психическую и душевную независимость друг от друга. Если мужчина находится в интеллектуальной или психологической ловушке и пребывает под каблуком, возникает дисбаланс и огромная пропасть во взаимопонимании. Обиды будут длиться дольше. Оставляйте партнеру достаточно времени и пространства для его деятельности. Позвольте ему соскучиться. Приложите усилия, чтобы не зависеть от денег, настроения или энергетики другого человека. Вы можете только отзеркаливать его поведение, сопереживать или поддерживать. Не так сложно соглашаться, особенно если это укрепляет отношения в семье. Но знайте меру – во всем нужна золотая середина. Не пытайтесь постоянно контролировать другого человека. Нужно понимать, что у него тоже имеются потребности. Лучше чувствовать интуитивно, а не постоянно спрашивать. Больше обращайте внимание на его проблемы и настроение, чтобы не создавать неуместных ситуаций. Попробуйте вместе делать домашние дела, не подсчитывая заслуги друг друга. Естественно, контроль над работой сантехники или электрики в доме должен осуществлять муж, а более простые дела можно взять и на себя. Запомните золотое правило – никогда не додумывать и не делать ложных выводов из слов партнера на основании собственных догадок. Подходите философски ко всем жизненным переменам. Проявляйте энтузиазм и мыслите позитивно. Никогда не врите любимому человеку, в том числе и в мелочах. Оставайтесь искренними и открытыми. Берегите друг друга и старайтесь не высказывать лишней и бесполезной информации. Не скрывайте свои расходы и наследственные болезни.

Помните, что в жизни каждой пары со временем возникают собственные фишки и ритуалы, непонятные остальным людям. Вы можете вместе устанавливать правила, помогать друг другу, преображаясь внешне и внутренне. Ведь это так прекрасно – находиться рядом с человеком, с которым хочется становиться лучше, расти и достигать поставленных целей. Когда люди стоят на месте во время совместного проживания, они являются лишь соседями. Исключите давление и насилие в любых их проявлениях.

Соблюдение чистоты

Никогда не нужно забывать, что именно женщине отводится роль хранительницы домашнего очага. Она издревле считалась знатоком искусства любви. Старайтесь не допускать неряшливости. Скорее всего, муж промолчит о том, что плита на кухне грязная или ваше платье выглажено неидеально, но это не значит, что он не заметит.

В работе по дому огромная роль принадлежит похвале. Не нужно подчеркивать, что мужчина что-то сделал не так. Старайтесь мотивировать его на новые свершения. Не используйте пренебрежительный тон в общении, в особенности на публике. Хорошо выбирайте момент для того, чтобы обсудить что-то важное или поговорить – это гарантирует половину успеха.

Родители

Непременно уделяйте внимание вашим родителям, проявляйте заботу о них. Это правило применимо к обоим супругам. В данном случае вы обеспечите лад в своей семье и добрые отношения. Если вы пребываете в конфликте с самыми родными и близкими людьми, создается невидимая брешь.

Примите свою женскую природу и не гонитесь за достижениями в карьере или рекордами. Когда отношения в семье выйдут на первый план, вам останется только наслаждаться ними.