«Умная» одежда для фитнеса. Будущее уже здесь

Футболки, которые следят за сердцебиением, носки, которые считают пройденные шаги… Похоже, в ближайшем будущем мы будем выбирать одежду для спорта с таким же удовольствием, с каким покупаем новый автомобиль!

Спортивный комплект Athos

Спортивная одежда Athos является на сегодняшний день одной из самых модных электронных фитнес-технологий. В комплект входят футболка с длинными рукавами и шорты/бриджи.

Одежда изготавливается из специальной эластичной синтетической ткани. Во время тренировки встроенные сенсоры отслеживают основные физиологические процессы в организме. Информация с датчиков отправляется в беспроводной модуль, а оттуда – на мобильные устройства. В футболке установлены 18 сенсоров. Из них 14 контролируют работу мышечных волокон, 2 –частоту сердечных сокращений, 2 – дыхание. В шортах 10 сенсоров: 8 контролируют работу мышц ног, а 2 следят за сердечной мышцей.

Одно из основных преимуществ одежды Athos заключается в наличии мощной батареи. Заряда хватит на 10-15 суток. За комплект придётся выложить $600-800.

Футболка Omsignal

Компания Omsignal выпустила мужскую компрессионную футболку с биометрическими функциями. Можно купить один из четырех вариантов: стандартную, с длинным рукавом, повседневную или без рукавов. Покупатели выбирают не только модель, но и цвет.



Умная футболка оснащена климат-контролем, то есть выводит лишние запахи. К тому же, она способна подстраиваться под объёмы тела и активизировать кровообращение за счет плотного обтягивания. Движения спортсмена отслеживают три датчика: магнетометр, гироскоп и акселерометр. Все собранные данные поступают на смартфон. Цена футболки – $100-199.

Футболка Ralph Lauren

В разработке умной одежды принимают участие именитые дизайнеры. Так, Ralph Lauren выпустил в продажу футболку PoloTech. Она шьётся с использованием серебряных нитей и снабжается датчиком движения. Когда вы выходите на пробежку, футболка передает на телефон все данные: количество кислорода в крови, частоту сердцебиения, глубину и скорость дыхания, количество шагов и калорий, сожжённых за время пробежки. Кроме того, приложение корректирует уровень нагрузки.

По внешнему виду футболка почти ничем не отличается от обычной одежды. Чёрный цвет, желтый логотип Polo Sport, «дышащая ткань», эластичные вставки. Футболку можно стирать в машинке. Её стоимость – $295. Дизайнер Ralph Lauren намерен продолжать эксперименты и встраивать технологии не только в спортивную одежду, но и в галстуки и пиджаки.

Носки Sensoria

Компания Sensoria предлагает за $199 купить носки с интеллектуальными датчиками. Умный носок умеет отслеживать постановку ноги, контролирует высоту шага и уровень активности. Вдобавок, он связывается со смартфоном по Bluetooth, так что потерять носок просто невозможно.

Ботинки Smartshoe

«Первые в мире умные кроссовки» – так звучит слоган Smartshoe. Авторы идеи решили собрать средства для производства ботинок с фитнес-трекером с помощью краудфандинговой платформы. Вместо $50 000 они собрали $115 000. Очевидно, идея многим пришлась по душе. Ботинки считают количество шагов и сожженных калорий – совсем как умные браслеты. Но у Smartshoe есть одно преимущество: они умеют согревать ноги.

«Умная» одежда копирует обычные вещи и не выглядит, как костюм «Железного человека». При этом она позволяет проводить мониторинг биометрических параметров. Это важно, чтобы правильно распределить нагрузку и не навредить организму.