Приходите на MIOFF 2016

Если вы работаете в индустрии фитнеса, если Вы увлекаетесь ЗОЖ, занимаетесь фитнесом и хотите быть в тренде — приходите на MIOFF 2016. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное!

На Фитнес Фестивале MIOFF Вы сможете:

Посетить воркшопы и мастер-классы по уже знакомым направлениям, узнать, какие новинки представляют создатели этих фитнес-программ. Познакомиться с 10 совершенно новыми фитнес-программами, которые будут впервые представлены в России. Потренироваться с создателями программ, международными презентерами и мастер-тренерами, а также лучшими российскими инструкторами. Получить новые знания на тренингах и лекциях задать вопросы и услышать разные мнения. Полностью экипироваться: магазин Reebok, линейка российских брендов фитнес-одежды, стенды со спортивным питанием, гаджетами и аэробных оборудованием.

В программе – более 120 мастер-классов и воркшопов!

Впервые в России будут представлены 10 фитнес-программ:

— STRONG by Zumba™ — революция в привычном для вас формате класса ZUMBA®, объединившая на это раз оптимистичные ритмы с мощными кардио- и силовыми движениями, способными раскалить ваш фитнес-потенциал до предела!

— Soccosise ® и TosoX ® — новые фитнес-программы, сочетающие в себе современную танцевальную музыку, тренировок профессиональных футболистов и элементы боевых искусств.

— Salsation®, Jindafit®, Bokwa® и другие танцевальные фитнес-программы на основе южноафриканских и латиноамериканских движений и музыки.

—Piloxing® — уникальная программа, объединившая пилатес и бокс! Не можешь представить?! Попробуй!

— Aquaflat — тренировка на плоту, который располагается на поверхности воды.

— Уникальная программа Exos® от Adidas, которая использует силовые и мощностные движения для того, чтобы организм использовал максимальное количество энергии во время тренировки и продолжал сжигать калории даже после нее.

— Train Like A Fighter® (Тренируйся как боец) — новая программа от Reebok раскрывает секреты тренировки, направленной на развитие качеств, необходимых бойцу ММА. Для победы нужно все и самого лучшего качества. ММА многогранен и потому в программу включено: укрепление здоровья, обретение прекрасной физической формы и получение реальных боевых навыков для защиты себя и близких!

Испытайте новые и уже полюбившиеся программы:

мастер-классы по пилатесу и йоге;

воркшопы и мастер-классы: Power, Combat, Weight Loss;

Swim-Bike-Run – мастер-классы для спортсменов любителей циклических видов спорта;

программа воркшопов по уже знакомым направлениям – Less Mills, Zumba, Qubo3, фитнес на батутах и PortDeBras®.

А ты сможешь выдержать трехдневный challenge интенсивных тренировок?

24-28 ноября вся индустрия фитнеса соберется вместе на ежегодную встречу! Ждем коллег и друзей на MIOFF!

Напоминаем, что до 31 октября действует скидка — 10%. Далее действует базовая цена.

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