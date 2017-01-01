21-22 апреля приглашаем всех управляющих и специалистов маркетинга фитнес-индустрии на MIOFF Урал Маркетинг.
MIOFF держит руку на пульсе маркетинговых активностей и запускает новый проект!
MIOFF Урал Маркетинг станет масштабным и авторитетным событием для специалистов фитнес-индустрии.
Хотите стать гуру маркетинга? Тогда приглашаем вас присоединиться к команде профессионалов и вместе обсудить:
передовые методики и практики маркетинга фитнес-клубов,
новые принципы продвижения и коммуникации,
работу с конкурентной средой,
современные медиа стремительно изменяющегося digital-пространства и др.
Конгресс MIOFF Урал Маркетинг пройдет в Екатеринбурге 21-22 апреля 2017 г. Вас ждут 2 дня интенсивного погружения в фитнес-маркетинг на двух интерактивных площадках в форматах:
лекций,
панельных дискуссий,
шторм-маркетинга.
Среди приглашенных лекторов эксперты из НИУ ВШЭ и IHRSA, а также руководители крупных сетевых фитнес-клубов World Class, World Gym, Fit Studio и др.
По окончанию конгресса вы получите комплексные решения, которые помогут создать и вести успешный фитнес-бизнес в современных условиях.
Мы ждем управляющих и специалистов маркетинга в индустрии фитнеса, велнеса и здорового образа жизни. До встречи в Екатеринбурге 21-22 апреля на MIOFF Урал Маркетинг!
Подробная программа MIOFF Урал Маркетинг на сайте
Зарегистрироваться на мероприятие здесь
А 25-28 мая приглашаем посетить MIOFF Роза Хутор – знаковое событие для владельцев бизнеса, специалистов управления, инструкторов и тренеров.