MIOFF Урал Маркетинг

21-22 апреля приглашаем всех управляющих и специалистов маркетинга фитнес-индустрии на MIOFF Урал Маркетинг.

MIOFF держит руку на пульсе маркетинговых активностей и запускает новый проект!

MIOFF Урал Маркетинг станет масштабным и авторитетным событием для специалистов фитнес-индустрии.

Хотите стать гуру маркетинга? Тогда приглашаем вас присоединиться к команде профессионалов и вместе обсудить:

передовые методики и практики маркетинга фитнес-клубов,

новые принципы продвижения и коммуникации,

работу с конкурентной средой,

современные медиа стремительно изменяющегося digital-пространства и др.

Конгресс MIOFF Урал Маркетинг пройдет в Екатеринбурге 21-22 апреля 2017 г. Вас ждут 2 дня интенсивного погружения в фитнес-маркетинг на двух интерактивных площадках в форматах:

лекций,

панельных дискуссий,

шторм-маркетинга.

Среди приглашенных лекторов эксперты из НИУ ВШЭ и IHRSA, а также руководители крупных сетевых фитнес-клубов World Class, World Gym, Fit Studio и др.

По окончанию конгресса вы получите комплексные решения, которые помогут создать и вести успешный фитнес-бизнес в современных условиях.

Мы ждем управляющих и специалистов маркетинга в индустрии фитнеса, велнеса и здорового образа жизни. До встречи в Екатеринбурге 21-22 апреля на MIOFF Урал Маркетинг!

Подробная программа MIOFF Урал Маркетинг на сайте

Зарегистрироваться на мероприятие здесь

А 25-28 мая приглашаем посетить MIOFF Роза Хутор – знаковое событие для владельцев бизнеса, специалистов управления, инструкторов и тренеров.