Слёт специалистов фитнес-индустрии «Жиротопка 2017»

23 апреля в Москве пройдёт бесплатное мероприятие для персональных тренеров, инструкторов фитнеса и всех, кто ведёт здоровый и активный образ жизни. В программе – 8 выступлений специалистов по разным темам.

Программа

10:00-10:25 – «Интенсивность кардиоработы для жиросжигания» - читает Александр Мирошников, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Спортивная медицина» РГУФКСМиТ, сертифицированный тренер международного уровня ISSA (USA);

10:30 – 10:55 – «Сжигает ли гормон роста жир?» - читает Ильяс Зайнулин, дипломированный персональный тренер фитнес клуба «Зебра» (Шмитовский);

11:00 – 11:25 - «Нутрициология в фитнес-турах. Первый опыт применения» - читает Анна Панфилова, дипломированный «Фитнес-нутрициолог»;

11:30 – 11:55 – «Жировая ткань как эндокринный орган» - читает Анна Новикова, сертифицированный нутрициолог, Founder On-Line школы "Lovecooking.ru", сертифицированный специалист Wellness Coaching (международный Эриксоновский Университет);

12:00 – 12:25 - «Тонкая настройка при экстренном снижении веса» - читает Михаил Баландин, дипломированный нутрициолог, аспирант РГУФКСМиТ, член Национальной Ассоциации Диетологов и Нутрициологов (НАДН);

12:30 – 12:55 – «Что лучше для жиросжигания – HIIT или силовой тренинг?» - читает Ольга Коробкова, сертифицированный нутрициолог, «Элит-тренер» тренажерного зала «World Class Lady's», МС по спортивной гимнастике;

13:00 – 13:30 - диетический перерыв.

13:30 – 14:00 - «Что выпить на ночь, кефир или чай с сахаром?" - читает Надежда Цапкина, аспирантка Пермского Гуманитарно-Педагогического Института, дипломированный нутрициолог, Велнесс коуч, призёрка Пермской области по бодифитнесу, призерка Уральского федерального округа в категории "Фитнес Бикини"

14:00 – 15:00 - «Апология корпулентности: почему для расставания с жиром необходимо сначала его полюбить» - читает Сергей Мац, доцент Института психологии им. Л.С. Выготского, врач, психолог.



Подробности о мероприятии

Дата: 23 апреля 2017 г.



Длительность слёта: с 10:00 до 15:00

Город: Москва

Место проведения: Научный пр., д. 19

Организатор: Лицей «Учёный Фитнес»

Телефон: +7(495) 258-92-11

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Стоимость: бесплатно



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