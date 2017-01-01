XIV Всемирная Танцевальная Олимпиада в Москве

С 28 апреля по 9 мая в Москве проходит крупнейшее на планете международное танцевальное событие. В столице собрались 30 000 участников из 45 стран. Олимпиада занесена в Книгу рекордов – танцуют все!

Олимпиада собирает в одном месте людей различных танцевальных и спортивных направлений, культур, возрастов и интересов. Всех их объединяет одно – желание танцевать.

Участников и зрителей ждёт масса интересного:

- Открытый Кубок России по современным танцевальным направлениям;

- международный Гран-При по спортивным мажореткам;

- Чемпионаты Мира и Кубки Мира IDO;

- VIX Чемпионат стран Восточной Европы по чирспорту и черлидингу;

- XXIV Кубок ЦСКА «Вальс Победы» (международные рейтинговые соревнования по спортивным-бальным танцам);

- Олимпиада состязательных искусств;

- выставка товаров и услуг «Dance Expo»;

- Олимпиада по сольфеджио стран СНГ;

- вручение национальной премии «Совершенство»;

- уникальный конкурс «Мисс Артистик Спорт Россия».

Кроме того в программу включены праздничные концерты, «круглые столы», мастер-классы, модные показы, парады, шоу и представления стран и регионов РФ.

Даты: 28 апреля – 9 мая

Место проведения: Москва, КВЦ «Сокольники», 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1

Официальный сайт Олимпиады: http://world-art-dance.com

Танцевальные дисциплины

Джаз

Модерн

Болливуд

Народный танец

Фламенко

Эстрадный танец

Индийский танец

Историко-бытовой танец

Патриотический танец

Фольклорный танец

Народно-сценический танец

Акробатический танец

Балет

Диско и диско-фристайл

Восточный танец (Belly Dance)

Street Show

Хип-хоп

Арабский танец

Фигурное катание на роликах

Батон Твирлинг (уникальный вид спортивной хореографии)

Спортивные мажоретки

Танцевальный спорт

Степ

Роуп скиппинг (танцы со скакалкой)

Воздушно-спортивный эквилибр

Брейк-данс

Социальные парные танцы



Программа Всемирной танцевальной Олимпиады



Всемирная танцевальная Олимпиада 2016 года установила рекорд как самое крупное танцевальное событие. Рекорд зафиксирован в Книге Рекордов России. В мероприятии приняли участие 29761 представителей из 43 стран и 70 регионов России. В 2017 году ожидается ещё более грандиозный праздник.

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