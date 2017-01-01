XIV Всемирная Танцевальная Олимпиада в Москве

С 28 апреля по 9 мая в Москве проходит крупнейшее на планете международное танцевальное событие. В столице собрались 30 000 участников из 45 стран. Олимпиада занесена в Книгу рекордов – танцуют все!
Олимпиада собирает в одном месте людей различных танцевальных и спортивных направлений, культур, возрастов и интересов. Всех их объединяет одно – желание танцевать.
Участников и зрителей ждёт масса интересного:
- Открытый Кубок России по современным танцевальным направлениям;
- международный Гран-При по спортивным мажореткам;
- Чемпионаты Мира и Кубки Мира IDO;
- VIX Чемпионат стран Восточной Европы по чирспорту и черлидингу;
- XXIV Кубок ЦСКА «Вальс Победы» (международные рейтинговые соревнования по спортивным-бальным танцам);
- Олимпиада состязательных искусств;
- выставка товаров и услуг «Dance Expo»;
- Олимпиада по сольфеджио стран СНГ;
- вручение национальной премии «Совершенство»;
- уникальный конкурс «Мисс Артистик Спорт Россия».
Кроме того в программу включены праздничные концерты, «круглые столы», мастер-классы, модные показы, парады, шоу и представления стран и регионов РФ.
Даты: 28 апреля – 9 мая
Место проведения: Москва, КВЦ «Сокольники», 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1
Официальный сайт Олимпиады: http://world-art-dance.com
Танцевальные дисциплины
Джаз
Модерн
Болливуд
Народный танец
Фламенко
Эстрадный танец
Индийский танец
Историко-бытовой танец
Патриотический танец
Фольклорный танец
Народно-сценический танец
Акробатический танец
Балет
Диско и диско-фристайл
Восточный танец (Belly Dance)
Street Show
Хип-хоп
Арабский танец
Фигурное катание на роликах
Батон Твирлинг (уникальный вид спортивной хореографии)
Спортивные мажоретки
Танцевальный спорт
Степ
Роуп скиппинг (танцы со скакалкой)
Воздушно-спортивный эквилибр
Брейк-данс
Социальные парные танцы
Программа Всемирной танцевальной Олимпиады
Всемирная танцевальная Олимпиада 2016 года установила рекорд как самое крупное танцевальное событие. Рекорд зафиксирован в Книге Рекордов России. В мероприятии приняли участие 29761 представителей из 43 стран и 70 регионов России. В 2017 году ожидается ещё более грандиозный праздник.
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