Спортивная суббота: забеги в Москве и Санкт-Петербурге

13 мая в обоих городах пройдут масштабные мероприятия: гонка ГТО «Путь Победы» и благотворительный забег «Спорт во благо». Все на старт!
Санкт-Петербург: гонка ГТО «Путь Победы»
Массовый забег по пересечённой трассе с препятствиями приурочен ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово».
Место проведения: п. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35. Начало в 9:00.
Участникам предстоит пробежать 6,5 километров и преодолеть 22 препятствия. Каждое препятствие – это рубежная точка, связанная с комплексом ГТО. Пройти гонку не так-то просто, это под силу только подготовленному человеку.
Задача команды и участников – пройти все препятствия и как можно быстрее пересечь финишную линию. Победителей определят с помощью рейтингов: вузовского, индивидуального и общекомандного.
Почётными гостями соревнований станут представители органов государственной власти, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по различным видам спорта. Все они также выйдут на старт.
В гонке примут участие команды со всего Северо-Западного федерального округа. Ожидаются более 100 участников из таких городов, как Архангельск, Мурманск, Калининград, Новгород, Петрозаводск, Псков и т.д.
В программе мероприятия:
- тестовая сдача нормативов ГТО;
- выступления на главной сцене;
- горячая полевая кухня для всех;
- интерактивная зона со спортивными развлечениями.
Организован трасфер от станции метро «Девяткино» до учебно-тренировочного центра «Кавголово» и обратно.
Официальный сайт гонки «Путь Победы»
Москва: благотворительный забег «Спорт во благо»
Восьмой по счету забег «Спорт во благо» пройдёт в Главном Ботаническом саду им. Цицина РАН при поддержке генерального партнера «ЮниКредит Банк». Цель забега – собрать средства на занятия студий социального и творческого развития детей с синдромом Дауна. В этом году в забеге примут участие 500 человек и звёздные гости, которые хотят привлечь внимание общественности к проблеме восприятия людей с особенностями развития.
Место проведения: Москва, ул. Ботаническая, д. 4. Начало в 8:00.
Забег «Спорт во благо» позиционируется как спортивный и семейный праздник. Организаторы готовят дистанции и развлечения на любой вкус и возраст: от 50 метров до 100 километров.
Дистанции для детей: 50 м без учета времени, 300 м, 400 м, эстафета 4х300м.
Дистанции для юношей и девушек 14-17 лет (2000-2003 г.р.): 3 км, 7 км.
Дистанции для взрослых: 3 км, 7 км, 14 км, 21 км, эстафета 4х300 м, полумарафон 3х7 км.
Также для самых веселых участников будет проведён костюмированный забег на 300 м (Fun Run).
Все участники мероприятия получат волонтерские книжки «Спорт во благо».
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