Спортивная суббота: забеги в Москве и Санкт-Петербурге

13 мая в обоих городах пройдут масштабные мероприятия: гонка ГТО «Путь Победы» и благотворительный забег «Спорт во благо». Все на старт!

Санкт-Петербург: гонка ГТО «Путь Победы»

Массовый забег по пересечённой трассе с препятствиями приурочен ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово».

Место проведения: п. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35. Начало в 9:00.

Участникам предстоит пробежать 6,5 километров и преодолеть 22 препятствия. Каждое препятствие – это рубежная точка, связанная с комплексом ГТО. Пройти гонку не так-то просто, это под силу только подготовленному человеку.

Задача команды и участников – пройти все препятствия и как можно быстрее пересечь финишную линию. Победителей определят с помощью рейтингов: вузовского, индивидуального и общекомандного.

Почётными гостями соревнований станут представители органов государственной власти, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по различным видам спорта. Все они также выйдут на старт.

В гонке примут участие команды со всего Северо-Западного федерального округа. Ожидаются более 100 участников из таких городов, как Архангельск, Мурманск, Калининград, Новгород, Петрозаводск, Псков и т.д.

В программе мероприятия:

- тестовая сдача нормативов ГТО;

- выступления на главной сцене;

- горячая полевая кухня для всех;

- интерактивная зона со спортивными развлечениями.

Организован трасфер от станции метро «Девяткино» до учебно-тренировочного центра «Кавголово» и обратно.

Официальный сайт гонки «Путь Победы»

Москва: благотворительный забег «Спорт во благо»

Восьмой по счету забег «Спорт во благо» пройдёт в Главном Ботаническом саду им. Цицина РАН при поддержке генерального партнера «ЮниКредит Банк». Цель забега – собрать средства на занятия студий социального и творческого развития детей с синдромом Дауна. В этом году в забеге примут участие 500 человек и звёздные гости, которые хотят привлечь внимание общественности к проблеме восприятия людей с особенностями развития.

Место проведения: Москва, ул. Ботаническая, д. 4. Начало в 8:00.

Забег «Спорт во благо» позиционируется как спортивный и семейный праздник. Организаторы готовят дистанции и развлечения на любой вкус и возраст: от 50 метров до 100 километров.

Дистанции для детей: 50 м без учета времени, 300 м, 400 м, эстафета 4х300м.

Дистанции для юношей и девушек 14-17 лет (2000-2003 г.р.): 3 км, 7 км.

Дистанции для взрослых: 3 км, 7 км, 14 км, 21 км, эстафета 4х300 м, полумарафон 3х7 км.

Также для самых веселых участников будет проведён костюмированный забег на 300 м (Fun Run).

Все участники мероприятия получат волонтерские книжки «Спорт во благо».

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