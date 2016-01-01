28 мая – Всероссийские велопарады. Let’s bike it!

В пятницу, 19 мая состоится всероссийская акция «На работу на велосипеде!». А последнее воскресенье мая объявлено единым днём велопарадов, которые пройдут в Москве и других городах. Пора катать!

Велопарад по центру Москвы

Большой Московский Велопарад пройдёт в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Участие в мероприятии является добровольным и бесплатным.

«Мы ожидаем, что в мероприятии примут участие около 40 000 человек. Участниками могут стать горожане и гости Москвы старше 14 лет, – сказал заместитель столичного мэра Максим Ликсутов. – Все могут приезжать на любых видах велосипедов: городских или горных. Можно даже демонстрировать самые необычные модели. Кроме того, желающие воспользуются столичной системой проката».

По результатам интернет-голосования Московский Велопарад занял первое место в премии KudaGo «Лучшие места и события 2016» в номинации «лучшее спортивно-массовое событие».

Сбор участников в 11:00. Старт в 12:00.

Место сбора: проспект Академика Сахарова. Въезд на площадку со стороны Каланчёвской улицы, со стороны Садового кольца проезд будет ограничен. Маршрут парада пройдёт по Садовому кольцу.

Официальный сайт мероприятия

Велопарад в Санкт-Петербурге

Массовые катания состоятся по всей России. Так, в Санкт-Петербурге участники стартуют в 12:00 от Большого концертного зала «Октябрьский». Протяженность маршрута составляет 16 километров:

Лиговский проспект – площадь Восстания – Невский проспект – Троицкий мост – Петроградская набережная – Выборгская набережная – Приморский проспект.

После финиша всех велосипедистов ждут праздничные мероприятия в «Парке 300-летия Санкт-Петербурга».