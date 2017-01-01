Начни свое лето уже в мае!

Пора менять обстановку! 25-28 мая вся фитнес-индустрия едет в Розу Хутор, чтобы создать российский фитнес-давос на высоте 2320!

На мероприятии MIOFF Роза Хутор встретятся владельцы бизнеса, специалисты управления, а также инструкторы и тренеры фитнес-клубов со всей России. Интересно и полезно будет всем! Участников ждет программа в 3-х форматах: бизнес-саммит, функциональная конвенция и outdoor фестиваль.

Бизнес-саммит

На площадке для диалога профессионалов пройдут 4 панельные дискуссии на темы:

Современные формы ведения бизнеса и управления компанией;

Действующие бизнес-модели: малые форматы | франшиза;

Менеджмент персонала. Кадровый голод. Пути решения;

Составляющие успеха компании. Стратегия, тактика, управление, лидеры.

Диалог состоится при участии экономистов, аналитиков и представителей академического образования.

Параллельно с панельными дискуссиями будут презентованы бизнес-модели, франчайзинговые сети и представлены кейсы по менеджменту.

Функциональная конвенция

В программе для инструкторов и персональных тренеров:

более 30 мастер-классов по 6 направлениям (Power, Functional, Yoga, Pilates, Crossfit, RUSAP) от презентеров международного уровня;

16 часов воркшопов от тренеров и инструкторов;

5 часов лекций и семинаров от ведущих специалистов отрасли.

Фестиваль outdoor

Outdoor – специальная программа ЗОЖ для всех, кто хочет попробовать новые активности, испытать себя, подкачать мышцы и насладиться свежим горным воздухом.

В программе:

Трейлы;

скандинавская ходьба;

SUP Race;

гонка с препятствиями;

велопрогулка и др.

Завершит программу MIOFF Роза Хутор Grand Open Party – грандиозная вечеринка для всех участников.

Участие в MIOFF Роза Хутор уже подтвердили Rebecca Barthel, Ludrick Berrenstein, представители IHRSA, World Class, World Gym Russia, ALEX FITNESS , Encore Fitness, X-Fit, Europe Fitness Education, WeGym и другие ключевые игроки рынка.

Не пропустите и вы самое яркое и масштабное фитнес-событие весны 2017!

Контакты:

http://www.mioff.fitness/

+7 (495) 789–49–01

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