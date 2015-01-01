11 июня – Красочный забег в Москве

11 июня на территории Олимпийского комплекса «Лужники» пройдёт самый яркий, счастливый и беззаботный старт сезона. Организаторы приготовили для 9000 участников 8 тонн краски – чистым не уйдёт никто!

Расписание мероприятия

Пятница, 9 июня

14:00–21:00 — выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.

Суббота, 10 июня

11:00–19:00 — выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.

Воскресенье, 11 июня

8:30 — открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

11:00 — старт забега.

12:00 — награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве.

12:30 — закрытие финиша.

Красочный забег — это развлекательный старт. Судьи фиксируют результаты только первых трёх мужчин и женщин. Именно эти счастливчики получают призы и подарки от партнёров мероприятия. Результаты остальных участников не измеряются.

Маршрут

Участники «Красочного забега» пробегут вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Общая протяжённость маршрута – 5 км. На дистанции будут организованы четыре зоны с разноцветными облаками красок, чтобы спортсмены пришли к финишу настолько «красочными», насколько это возможно.

Стартово-финишный городок расположен рядом с Южным спортивным ядром на территории Олимпийского комплекса «Лужники» (Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 7).

Городок будет открыт для зрителей. Разрешается проводить участников до входа в стартовый коридор, а также посмотреть старт, финиш и красочный салют.

Участники

В этом году Красочный забег пройдёт в пятый раз. Его популярность растёт с каждым годом. В первой гонке финишировали 1 334 бегуна, в следующем году – уже 2 405. В 2015-м году на старт вышли 5 076 человек, 2016-м было уже 6 941 участников. В этот раз ожидается рекордное количество спортсменов – около 9 000.

Красочный забег – это уникальный старт, потому что скорость здесь не так важна, как хорошее настроение. Участники заранее продумывают костюмы и подбирают образы. За пять лет в забеге финишировали герои комиксов, фантастические животные, бегущие елки и даже инопланетяне.

В этом году в забеге участвуют особые гости: теннисистка Вера Звонарева, ведущая Маша Командная, телепродюсер Таш Саркисян, а также команда Colors de Benetton.

Официальный сайт мероприятия