5 забегов в июле для москвичей

Июль – жаркий месяц… Если не по погоде, то по забегам уж точно. Вы можете бегать днём или ночью, по лесопарку или улицам столицы, в одиночку или всей семьёй, ради денежного приза или просто для фана. Ещё не поздно зарегистрироваться!

8 июля – Family`s sprint

Забег пройдёт в день семьи, любви и верности в Измайловском парке столицы. Это роскошный способ провести день в кругу семьи и заодно выиграть денежный приз. Вознаграждение за 1 место – 80 000 рублей.

Место проведения: аллея Большого Круга, д 7. Маршруты проложены вокруг пруда. Старт и финиш находятся в одном месте, так что ваша группа поддержки сможет и проводить вас, и поздравить с победой.

Участникам доступны 4 дистанции:

- 5 км "Папы", для мужчин от 18 лет;

- 3 км "Мамы", для женщин от 18 лет;

- 500 метров "Юниоры", для бегунов от 14 до 18 лет;

-100 метров "Дети", для участников от 10 до 13 лет.

Весь день в парке будут работать площадки для развлечений, в частности, различные мастер классы для взрослых и детей (приготовление мороженого, роспись сумок, изготовление кожаных браслетов), занятия танцами и йогой, спортивные активности, детская анимация (аквагрим, фокусы, шоу мыльных пузырей).

Регистрация открыта до 2 июля.

8 июля – забег «На белых песках»

В Подмосковном городе Ступино состоится забег на 10 км, дистанция – один круг. Маршрут пройдёт по трассе лесопарка, старт и финиш находятся на стадионе "Металлург". Дети до 18 лет могут пробежать дистанцию 1 км.

Место проведения: г. Ступино, Стадион "Металлург", ул. Чайковского, д.1

Выдача стартовых пакетов состоится в день забега с 10:00 до 10:45 в стартово-финишном городке. К участию допускаются только те, кто оплатил заявку, прошёл медицинский осмотр и получил допуск врача.



Стоимость участия: 500 руб. (для детей – 250 руб.)

10:00 – 10:45 – Регистрация в стартовом городке.

11:00 – Общий старт на 10 км.

11:10 – Общий старт «детского забега» на 1 км.

12:00 – Награждение победителей и призеров "детского забега" на 1 км.

12:10 – Награждение победителей и призеров на 10 км.

13:00 – Закрытие трассы

Официальный сайт забега «На белых песках»

15 июля – Ночной забег

Дистанция – 10 км. Маршрут забега пройдёт по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники полюбуются художественно подсвеченными достопримечательностями столицы: зданием президиума Российской академии наук, зданием Национального центра управления обороной РФ, зданиями бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и Храмом Христа Спасителя, а также Андреевским и Крымским мостами.

13:00 – 21:00 Выдача участникам стартовых пакетов

17:00 Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок

22:30 Старт забега

23:20 Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве (1-3 места)

23:59 Закрытие финиша

Стартово-финишный городок расположен рядом с Южным спортивным ядром на территории Олимпийского комплекса «Лужники» (Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 7).

Официальный сайт Ночного забега

29 июля – Космические горки

Организаторы обещают, что участников ждёт самый сложный трейл в Подмосковье. Трасса проходит по берегу реки Клязьма в несколько кругов, каждый круг длиной 2 км. В конце забега для всех наших участников подготовлена расслабляющая программа, которая включает в себя массаж, йогу, музыку, отдых в гамаках, угощения и развлечения.

Место проведения: Королёв. Забег называется «Космические горки», так как организатором выступило ООО Космический марафон. Участников ожидает космическая центрифуга на природе: круги, круги, спуски и подъемы без остановки. Вы готовы проверить себя на прочность?

Стоимость участия:

4 км – 1 200 руб.

8 км – 1 400 руб.

16 км – 1 600 руб.

32 км – 1 800 руб.

Официальный сайт забега «Космические горки»

30 июля – Красочный буум

Это будут самые весёлые 5 км в вашей жизни. «Красочный бууум» – это не серьёзное соревнование, а фан-ран. Участники пробегут по Крылатским холмам, любуясь видами и попадая в облака разноцветной краски. Маршрут пройдёт по территории спортивно-экологического комплекса «Лата Трэк» (ул. Крылатская, д. 1, стр. 1).

Регистрация открыта до 12:00 28 июля. 30 июля с 9:00 до 11:00 также можно будет зарегистрироваться в шатре выдачи стартовых пакетов. Каждый участник получит стартовый номер, солнечные очки, футболку, пакет с краской и браслет.

Стоимость участия при онлайн регистрации – 1000 рублей, а в день забега – 1500 рублей.

Официальный сайт Красочного буума