Осенний Московский велопарад

17 сентября в Москве пройдёт велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах. В этот день будут действовать специальные тарифы на прокат велосипедов. Участие в параде бесплатное. Присоединяйтесь!

Сбор участников: 17 сентября в 11:00 на Останкинском проезде.

Старт в 12:00. Колонна проедет около 30 км.

Финиш в парке «Красная Пресня». Для участников приготовят велопикник с видом на «Москва-сити», зарядки для телефонов и разные сюрпризы. Не забудьте захватить с собой пледы!

Велопарад не является спортивной гонкой. Все участники следуют с общей скоростью колонны, то есть не быстрее 15 км/ч. Если для вас это слишком медленно, воздержитесь от участия в мероприятии.

В исправности своего двухколесного друга нужно убедиться до выезда на старт. Но если неисправность обнаружится в последний момент – ничего страшного. В зоне старта на Останкинском проезде будут функционировать мастерские, где можно бесплатно подкачать шины, смазать цепь и настроить скорости.

Для удобства участников, которые живут далеко от Останкинского проезда, в течение всей недели с 17 по 22 сентября будет организован бесплатный провоз велосипедов в электричках – благодаря поддержке компаний ОАО «Центральная ППК» и ООО «Аэроэкспресс».

«Московские велопарады стали частью жизни столицы и долгожданным событием для десятков тысяч москвичей. Сегодня велопарад – это традиционный общегородской праздник. Правительством Москвы уже проделана немалая работа для того, чтобы наш город с каждым годом становился все более комфортным и безопасным для велосипедистов. В столице появляются велодорожки и парковки для велосипедов. Кроме того, создана одна из самых развитых в мире систем велопроката. Сегодня все больше жителей развитых мегаполисов отказываются от личных автомобилей, предпочитая экологически чистый вид транспорта», – считает заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Официальный сайт велопарада: http://i-bike-msk.ru/