Ученые дали подсказку об ускорении снижения веса

Группа ученых из Пенсильвании исследовала поведение женщин на контрольной группе из трех сотен человек, каждая из которых стремилась сбросить лишние килограммы. Исследование показало, что самые лучшие результаты показали те, кто чаще взвешивался.

Те участницы исследования, которые вставали на весы каждый день, а то и по несколько раз в день, привыкли полностью контролировать вес и узнавать все мельчайшие факторы, которые могут на него повлиять. Таким образом они учились избегать «негативных» факторов и стимулировать позитивные. Кроме того, малейшие подвижки в сотню граммов мгновенно улучшали настроение и добавляли мотивацию для дальнейших тренировок, правильного питания и движения.

Участницы исследования не только научились контролировать свой вес, но и привыкли это делать, поэтому результаты похудения у них сохранились надолго — у большинства вес после окончания исследования так и остался ниже прежнего, а многие продолжили похудение к весу своей мечты.

Напоминаем, что многое в контроле веса зависит от того, насколько правильно вы взвешиваетесь. Если вы собираетесь вставать на весы каждый день, то нужно делать это с утра сразу после пробуждения и похода в туалет. Если же взвешиваться вечером или днем, то колебания веса будут слишком велики, чтобы отслеживать результат — даже самый здоровый ланч и ужин весят несколько сотен граммов, а стакан безвредной для фигуры минеральной воды тоже обладает физической массой.

Чтобы узнать больше о лайфхаках и методиках, которые помогут достичь идеальной фигуры и мотивировать на активный и здоровый образ жизни, почитайте наш раздел «Полезные советы». В нём вы обязательно найдете ещё больше полезных подсказок о снижении веса, тренировках, правильном питании и многом другом.