Составлен рейтинг самых спортивных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market провело масштабное социологическое исследование и назвало самые спортивные города России. Под термином «спортивные» имеются в виду не футбольные клубы или другие профессиональные спортсмены, а распространение фитнеса среди обычных граждан.

Первое и второе место ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург. Тройку лидеров дополнила Казань, а на четвертом и пятом месте расположились Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Остальными участниками ТОП-10 в порядке убывания «фитнес-грамотности» стали Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Уфа и Красноярск. Как можно заметить, всё это крупные города-мегаполисы в разных частях России.

62% опрошенных заявили, что занимаются фитнесом или активным видом спорта постоянно или занимались им долгое время. 24% с сожалением признали, что хотели бы им заняться, но различные причины (финансы, время и недостаток собранности) мешают это сделать прямо сейчас.

Любопытно, что больше половины участников исследования (53%) заявили, что опасаются покупок более выгодных с финансовой точки зрения годовых абонементов в тренажерные залы и фитнес-центры. Из них 42% боятся закрытия клуба в течение года, 11% подозревают, что услуги в течение года будут изменены. Никто не высказался за недостаток собственной мотивации в течение года, однако психологи утверждают, что именно это, а не крах фитнес-структур, мешают россиянам активно заниматься спортом.

При этом обманы с годовыми абонементами действительно имеют место: такое обычно случается с небольшими тренажерными залами, которые быстро открываются, продают долгосрочные абонементы и меняют юридическое лицо. Гораздо реже такое случается с крупными сетевиками, которые используют хитрость, предлагая замену абонемента на другой клуб сети в противоположном конце города. Как правило, стоимость его не возвращается, а заниматься так далеко люди просто не могут.