45-летняя челябинка покорила фитнес-инстаграм

Психолог Евгения Базунова из Челябинска в 45 лет выглядит на пару десятков лет моложе, поэтому любители фитнеса в инстаграме регулярно спрашивают у нее секрет молодости. Он необычайно прост — регулярные тренировки и активный образ жизни.

Евгения публикует фото с тренировок и велосипедных прогулок, рассказывая о здоровом образе жизни. Уже много лет она весит 56 килограммов при росте в 160 сантиметров, а талия остается в 64 сантиметра. Причина — регулярные занятие в тренажерном зале. В него Евгения ходит каждый день за самыми разнообразными тренировками.

Кроме того, она является противников диет и считает, что гораздо лучше интуитивное питание, которое зиждется на базовых потребностях организма. С утра — углеводы, можно даже конфеты, вечером — белки. Гораздо важнее активно двигаться и сжигать больше энергии, чем ты получаешь с калориями из любых продуктов.

Пользователи инстаграма часто хвастаются своими успехами в фитнес-залах, однако большинство фитнес-блогеров — девушки до 35 лет. Поэтому именно возраст новой героини из мира фитнеса стал популярным предметом для обсуждения и, надеемся, примером для подражания.

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