Китайцы доказали, что спорт повышает обучаемость

Исследователи из Китая провели эксперимент, который доказывает, что занятие спортом повышает восприимчивость и способность к обучению.

Иными словами, сразу после тренировки будет проще и быстрее учить что-то новое, готовиться к экзаменам и даже заниматься иностранными языками.

Более того, обучение может эффективно проходить даже во время тренировки, если всё грамотно организовать.

Две группы китайских студентов наблюдались параллельно. Первая просто занималась изучением иностранных слов, запоминая 40 совершенно новых единиц чужого языка. Вторые за 20 минут до начала изучения и сразу после него занимались кардиотренировкой на велотренажере. Затем обе группы проверяли на качество полученных знаний. Разумеется, это был не единичный случай тренировки — всего такие занятия регулярно проводились в течение 2 месяцев. Итог достаточно показательный: вторая группа усвоила за это время больше слов и научилась их хорошо применять в разговоре и при переводе, в то время как первая показала средние результаты.

Специалисты по физиологии и фитнесу сообщают, что во время аэробной нагрузки кровь лучше циркулирует во всем организме, поэтому и мозг снабжается ей наиболее полно. Это помогает лучше использовать его потенциал, в том числе и для усвоения новых знаний. Однако занятия спортом при этом должны быть с умеренной нагрузкой, не изнуряющие.

При этом фитнес-эксперты отметили, что наиболее положительных результатов можно добиться не только с кардионагрузкой, но и с силовыми упражнениями. Они стимулируют память и ускоряют поиск ассоциативных связей, активно разгоняя подсознание.

Таким образом, чередование различных фитнес-нагрузок средней интенсивности и рутинных занятий по обучению и запоминанию можно добиться хороших результатов как для своей фигуры, так и для своего мозга.