106-летие в фитнес-центре

Американка Агнес Аллен отметила свой 106-й день рождения в Центре групповых занятий фитнесом. Ее секрет долголетия — в постоянном движении и правильном питании.

При этом Агнес Аллен не является профессиональным атлетом, а занимается фитнесом регулярно как обычная женщина. Конечно, со временем ей пришлось перейти на специальные групповые занятия для пожилых людей, тем более, что после столетия она пережила перелом таза и обоих бедер, которые пришлось заменить. Но даже с непростыми медицинскими условиями и возрастными ограничениями Агнес продолжает оставаться активной и жизнерадостной.

Сейчас у Агнес 6 детей, 21 внук и 28 правнуков. До 72 лет она работала, а после стала путешествовать между городами Америки, чтобы видеться со всей своей родней. Почти все из ее внуков и правнуков занимаются спортом, поэтому Агнес также решила попробовать свои силы на фитнесе. На день рождения ей подарили персональные тренировки с профессиональным тренером. Кроме того, поздравить Агнес приехал ее 105-летний знакомый, который, возможно, станет ее напарником по тренировкам.

Тренеры, с которыми работает Агнес, считают, что для спорта и активного образа жизни нет преград. Нужно лишь не перенапрягаться и заниматься тем, чем нравится. Конечно, под руководством опытных специалистов.

Агнес говорит, что дожить до преклонных лет ей помогла любовь, постоянное движение, правильное питание без строгих ограничений (она позволяет себе и шоколад, и торт, если того действительно хочется), отсутствие зависти и умение находить хорошее во всем, что случается.