В Саудовской Аравии появился первый женский спортзал

Открытие уникального для Саудовской Аравии спортивного центра для представительниц прекрасного пола знаменует новую эру в борьбе за женские права на Востоке.

Торжественное открытие тренажерного зала в Джидде проводила сама принцесса Рима бинт Бандар Аль Сауд. Неделей ранее она стала президентом Федерации спортивных общин и первой дамой в стране, которая добилась такого значительного поста в спортивной области.

К обустройству фитнес-центра она тоже приложила руку. Для посетительниц подобрали современные «умные» тренажеры со встроенными спортивными программами, а также было продемонстрировано приложение, через которое можно бронировать время занятий, так как желающих заниматься очень много.

Долгое время Саудовская Аравия была наиболее консервативным мусульманским государством в мире. Так до сентября этого года она оставалась последней страной в мире, где только мужчины имели право водить автомобиль. Однако программа вовлечения женщин в социальную жизнь была утверждена еще пару лет назад и понемногу воплощается в реальность. Открытие фитнес-центра стало еще одной ступенькой на пути к выведению женщин из тени.

Кроме того, это еще и важная веха в спортивной истории государства. На открытии одного только фитнес-центра дело не остановится, и в дальнейшем у принцессы множество планов на спортивное развитие страны в целом.