Спортивные врачи против частой смены фитнес-занятий

Американские спортивные врачи заявили, что чрезмерное разнообразие фитнес-активности может помешать достичь хороших результатов.

В российском и зарубежном фитнесе появилось множество различных направлений, каждое из которых отличается уникальной методикой, снарядами, тренажерами и графиком тренировок. Если делать упор на разнообразие и постоянно пробовать что-то новое, то, по словам медиков, это может свести все спортивные успехи на нет.

Впрочем, если ваша единственная цель — только сжечь калории, то тут подойдет любой вид активности, однако для полноценного занятия спортом такого эффекта маловато. Врачи утверждают, что для получения эффекта от какого-либо фитнес-направления, нужно дать время. Тогда вы научитесь идеально выполнять упражнения по технике, тело адаптируется к нагрузкам и станет сильнее и выносливее — и только после этого стоит пробовать что-то новое.

Если же совмещать одновременно больше 2-3 видов различных техник или постоянно их менять, то тело и техники не будут успевать за нагрузками, так что все разнообразные методики станут лишь дорогостоящими видами кардио.

Фитнес-инструкторы совместно с врачами подсчитали, что менять фитнес-программу целесообразно только после 8-10 недель регулярных занятий. Если же она вас полностью устраивает, то примерно через это время нужно существенно увеличить нагрузку.

Разумеется, речь не идет о тех случаях, когда данный вид фитнеса вам просто-напросто не нравится. В таком случае нужно его сменить сразу же, как он перестанет приносить вам удовольствие.