Россию посетил бодибилдер из «Игры престолов»

Известный исполнитель роли Горы в сериале «Игра престолов» приехал в Россию на выставку фитнеса и заодно провел встречу с поклонниками. Он является одним из самых сильных людей планеты.

Хафтор Бьернссон, который известен миру по роли безжалостного мускулистого Грегора Клигана из сериала «Игра престолов», рассказал о совмещении спортивной и телевизионной карьеры. Изначально он был спортсменом и бодибилдером, и в сериал его позвали создатели «Игры престолов», когда увидели его впечатляющий внешний вид и спортивную подготовку. Исполнять роль Горы действительно нелегко, так как даже мускулистому двухметровому Хафтору его доспехи кажутся очень тяжелыми. Кроме того, в ряде эпизодов персонажу приходится переносить тяжести. Исполнительницу роли Серсеи Лену Хиди приходилось много носить на руках, но для Бьернссона, который может унести на спине около полутонны, это не стало проблемой.

Даже находясь на съемках, Хафтор по заветам правильного питания ест каждые 2-3 часа, а затем идет в тренажерный зал. 28-летний Бьернссон хочет стать не просто одним из самых сильных людей планеты, а самым сильным, поэтому ему нужно много тренироваться. Сейчас он сам весит около 180 килограмм — и это сплошные мышцы. Найти подходящую одежду для таких габаритов — большая проблема.

Особенно заметной мощь актера и бодибилдера становится, когда он фотографируется со своим домашним питомцем — крошечным померанским шпицем Астериксом.