Британский тренер рассказал об алкоголе и тренировках

Лондонский тренер по фитнесу Макс Лоури опроверг миф о том, что при здоровом образе жизни нельзя употреблять алкоголь, и рассказал о правилах принятия спиртных напитков для занимающихся фитнесом.

Разумеется, речь не идет о злоупотреблении алкоголем, так как это не может быть полезным ни в каком виде. Речь о том, что многие полностью вычеркивают алкогольные напитки из своего меню, так как в них достаточно много калорий. Англичанин Макс Лоури, который много лет является персональным тренером по фитнесу в столице Британии, рассказал, что можно принимать спиртные напитки и не вредить своему организму, если соблюдать пять правил.

Первое правило — само собой, не злоупотреблять. Психологический аспект очень важен, так что дайте себе установку на конкретное количество алкоголя. Как правило, это 1-2 порции за вечер, 1 раз в неделю.

Второе правило — пейте только один вид спиртного, не мешая разный алкоголь.

Третье правило — выбирайте качественный спиртной напиток, который нравится вам на вкус. Если вы действительно будете употреблять не больше 1-2 порций в неделю, то это не будет дорого.

Четвертое правило — после алкогольного напитка следует выпить стакан воды. Это приостановит желание выпить еще и создаст эффект «разбавления», как будто вы выпили больше, а заодно восстановит водный баланс в организме.

Пятое правило — откажитесь от шотов. Именно после них сложно остановиться, а растянуть удовольствие от спиртного на весь вечер с ними не удастся.

Макс Лоури утверждает, что с этими пятью правилами можно получать удовольствие от алкоголя и не вредить своему даже плотному графику тренировок, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен на специальной диете.