Создана интерактивная фитнес-карта всего мира

Компания Strava, которая занимается разработкой фитнес-приложений для смартфонов, на основе внутренних данных составила карту фитнес-активности во всем мире.

Посмотреть на карту можно на сайте компании. Она является интерактивной, так что области можно увеличивать и рассматривать более подробно. Чем более подсвечена область, тем больше количество активных фитнес-энтузиастов в этой области.

Компания использовала статистику по 31 виду активности в своем приложении, включая бег, лыжи и велосипеды. Лидируют Европа, США и Бразилия. В России активности не так много за счет малозаселенных территорий и зон с малым распространением смартфонов.

Из городов лидируют Бостон и Нью-Йорк.

Более подробно рассмотреть все виды активности можно прямо на карте. Москву, Санкт-Петербурге, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и другие крупные города по свечению видно невооруженных глазом. Если же приблизить их карты, то можно заметить, какие районы каждого города больше всего отмечены в физической активности. Некоторые особенно крупные стадионы можно различить без труда.

Фитнес-приложения широко распространены среди владельцев смартфонов, так как они легко позволяют отслеживать активность, распределять графики тренировок и даже прокладывать маршруты для бега и езды на велосипеде.

Мы советуем вам присоединиться к фитнес-движению всего мира и начать бегать! Для этого вам необязательно участвовать в статистике и устанавливать какое-либо приложение, достаточно немного времени и желания.