Финские ученые доказали полезность парилки

Врачи из университета Восточной Финляндии 24 года изучали воздействие бани и парилки на организм человека. Они пришли к выводу, что это помогает защититься от болезней и увеличить продолжительность жизни.

Если регулярно посещать баню, сауну, парилку или хамам, то кровообращение улучшается, риск высокого давления снижается вдвое, а также понижается риск заболеть респираторными заболеваниями. Кроме того, парилка помогает адаптироваться к высоким спортивным нагрузкам. К такому выводу финские ученые пришли, проведя исследования более чем над полутора тысячами взрослых испытуемых.

При этом чтобы парилка приносила только пользу, нужно соблюдать ряд требований. Во-первых, посещения должны быть регулярными, но не слишком частыми – не чаще двух-трёх раз в неделю. Во-вторых, за один раз можно заходить в жаркую баньку только на 10-15 минут (это можно повторить несколько раз после охлаждения). В-третьих, нельзя мочить или мыть голову, чтобы не получить тепловой удар. Наконец, нужно соблюдать водный баланс в организме, чтобы не получить обезвоживание.

Если посетить сауну или аналогичное место сразу после тренировки, то мышцы будут болеть гораздо меньше, так как под воздействием нагревания они расслабятся, а молочная кислота будет образовываться в меньшем количестве. Кроме того, это полезно и с массажной и релаксационной точки зрения.