Дизайнеры рассказали, какими будут стадионы будущего

После открытия обновленного стадиона «Лужники» дизайнеры, архитекторы и спортивные обозреватели рассказали, какими станут спортивные стадионы в ближайшем будущем.

Главная спортивная арена России на данный момент не может быть названа действительно высокотехнологичной, однако во многих отношениях она является одной из лучших в Европе. Специалисты уверены, что «Лужники» будут идти в ногу со временем и постепенно подстраивать свои возможности под требования современного спортивного мира.

Строители стадионов будут делать ставку на комфорт, так как поднять болельщиков с диванов каждый год становится всё сложнее и сложнее.

Во-первых, они будут многофункциональным, чтобы принимать у себя не только крупные спортивные матчи в разных видах спорта, но и концерты, фестивали и даже выставки. Так они не будут простаивать в то время, когда спортивных состязаний нет, а начнут круглогодично окупать свое содержание.

Во-вторых, современные технологии в недалеком будущем позволят изменить геометрию трибун, сделав ставку на звук, цвет и приближение. В этом помогут голографические технологии. Болельщик будет чувствовать себя более вовлечённым. А дроны смогут заменить официантов и курьеров.

В-третьих, внутри будет больше дополнительных возможностей для болельщиков, чтобы провести время, а не только wi-fi. Планируется ставить на стадионы будущего компьютеры, организовывать фитнес-центры и места для развлечений.