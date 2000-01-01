Разработан новый фитнес-трекер без зарядки

Компания Spire выпустила новый необычный фитнес-монитор Spire Health, который не требует подзарядки и работает 2000 часов.

Он представляет собой небольшой прямоугольник с липучкой, который можно прикрепить к любой одежде и забыть о нем. Его даже можно постирать, так как он абсолютно непроницаемый. Подзаряжать его не надо, поэтому компания предлагает закупать сразу партии из 4 или 8 устройств по выгодной цене, которые будут работать 1 год и 2 года соответственно. Кроме того, севший аппарат можно вернуть обратно компании – и получить скидку в 40% на ещё один экземпляр.

Помимо обычной информации о фитнес-активности трекер регистрирует изменения пульса, продолжительность сна и постепенно анализирует «сонные предпочтения» в зависимости от активности. Иными словами, собрав достаточно информации, он будет предсказывать, когда вам захочется спать в зависимости от того, как активно вы вели себя днем. Он также регистрирует при помощи респираторных датчиков уровень усталости и способен сигнализировать о хронической усталости или стрессе.

Такой умный гаджет может помочь создать распорядок дня, чтобы всегда быть энергичным и активным, но при этом не перетруждаться.