Жители Дубая установили фитнес-рекорд

Почти пять сотен жителей Дубая установили фитнес-рекорд для Книги рекордов Гиннеса, выполняя массовое приседание с выпрыгиванием на протяжении минуты.

Всего в установлении рекорды приняли участие 497 человек. Участников было больше, однако 26 из них были дисквалифицированы, так как выполняли упражнение неправильно и не выполняли организационные требования. Предыдущий рекорд принадлежит британцам, где аналогичное упражнение одновременно выполнили 471 человек.

Около 200 человек из этой группы энтузиастов — садовники города Дубая, которые решили выступить за здоровый и спортивный образ жизни. Как они утверждают, своей работой они помогают очищать воздух, и таким образом тоже поддерживают уровень здоровья в стране.

Среди участников были и мужчины, и женщины. Всего они потеряли за 1 минуту упражнений более миллиона с четвертью килокалорий. Выпрыгивания из приседания — мощное многофункциональное упражнение, которое напрягает все мышцы тела, особенно корпус и нижнюю половину, а также значительно увеличивает пульс и ускоряет сжигание калорий. Из-за своей высокой интенсивности выполнять его правильно целую минуту не так-то просто для спортивно неподготовленного человека.

FitnessPeople советует вам не отставать от Дубая и повышать свой уровень активности. Ведь несколько упражнений в день под силу даже самым занятым или неспортивным жителям России, а вы, как мы уверены, способны на гораздо большие свершения!