Медики доказали, что спорт помогает сохранять ясный ум

Группа американских исследователей доказала с помощью экспериментов, что активный образ жизни помогает организму вырабатывать особый вид белка, который снижает возрастное ослабление памяти.

Причины старческого слабоумия, потери памяти и других заболеваний, связанных с потерей ясности ума, лежат в недостатке белка RbAp48. Как только организму начинает его не хватать, работа мозга быстро слабеет. Об исследованиях в этой области американские медики опубликовали целую статью в New Scientist.

Белок RbAp48 помогает образовывать хроматин, который нужен гиппокампу мозга. Если его вырабатывается недостаточно, что обычно происходит в пожилом возрасте, то память и ум начинают слабеть. Существует определенный набор генов, ответственный за выработку белка, и он передается по наследству — поэтому у одних людей нет никаких проблем ни с памятью, ни с хроматином, а у других они начинают проявляться уже с предпенсионного возраста. Однако даже если гены скупы на белок, то его образование можно стимулировать.

С возрастом образование этого белка идет на спад, а если ген, отвечающие за его появление, подавить (как ученые делали это с лабораторными мышами), то память ухудшится гораздо раньше.

Чтобы помочь белку активнее образовываться в любом возрасте, необходимо быть физически активным. Во время нагрузок с высоким и средним уровнем интенсивности белок понемногу начинает высвобождаться из костной ткани. Таким образом, если заниматься регулярно, то это может если не полностью прекратить возрастное ослабление памяти, то значительно его уменьшить.

Проблема в том, что заниматься фитнесом и пробежками в пожилом возрасте под силу немногим. Проще всего это делать, если есть привычка к занятиям физическими нагрузками с юного или среднего возраста, когда организм легко адаптируется к любому виду спорта. Если же человек решил заняться спортом только в пожилом возрасте, то лучше не делать это самостоятельно, а обратиться к специалисту, который помог бы подобрать нагрузку. Сейчас фитнес «для пенсионеров» постепенно начинает набирать популярность, однако в России до сих пор пока не хватает квалифицированных кадров для работы с пожилыми людьми в области спорта.