Названы 10 самых распространенных мифов в фитнесе

Спортивные журналисты проанализировали десятки материалов, в которых развеиваются мифы о здоровом образе жизни, и назвали 10 самых живучих стереотипов, которые правдой не являются.

1. «Чтобы похудеть, надо больше двигаться». Это правда отчасти. Двигаться больше желательно, однако для похудения этого недостаточно — нужно еще правильно питаться. Без правильного питания никакие занятия спортом и тысячи сожженных килокалорий не помогут убрать жировую прослойку.

2. «От силовых занятий жир превращается в мышцы». Неправда. Жир — это жир, убрать его можно только правильным питанием и кардиотренировками, а силовые занятия образуют красивые мышцы, которые спокойно могут находиться под слоем жира и быть не видны. Так что для красивой фигуры нужна и сила, и кардио.

3. «У женщин от силовых тренировок фигура становится как у мужчин». Неправда. Структура мышц у женщин совершенно иная, а единицы женщин-бодибилдеров могут напоминать мужскую фигуру чисто из-за индивидуальных особенностей. Стать «качком» женщине невероятно сложно из-за малой выработки тестостерона, которая отвечает за огромные мышцы, так что силовые тренировки их подтягивают и красиво формируют в округлые женские формы.

4. «Тренироваться нужно ранним утром». Всё равно, когда проходит тренировка, лишь бы это было комфортно человеку. Эффект одинаковый. Просто с утра обычно у людей больше сил — но для заядлых сов это неправда.

5. «15 минут на беговой дорожке каждый день помогают похудеть». Любое кардио начинает сжигать жир примерно через полчаса занятия, а 10-15 минут — лишь разминка перед тренировкой.

6. «Чем меньше ешь, тем сильнее похудеешь». Всё совсем не так просто, не говоря уже о том, что слишком малое количество пищи причинит организму вред. К тому же люди склонны преуменьшать количество съеденного, так что только подробный дневник питания, учитывающий каждую конфетку и перекус, может дать подробную картину.

7. «Пробежать марафон — хороший способ стать худым и спортивным». Хороший способ стать подтянутым — грамотно натренироваться бегать марафон, что является делом регулярным и непростым. Одна длинная пробежка общей ситуации не изменит.

8. «Диета поможет похудеть». Похудеть на несколько дней — да. Снизить вес на постоянной основе — никогда. Для этого придется полностью изменить питание на более правильное, причем необязательно идеальное, а вот диета, которая первый раз с легкостью «унесла» 5 килограммов второй раз так хорошо не подействует, зато обмен веществ может изрядно испортить.

9. «Заниматься 1-2 раза в неделю достаточно, чтобы быть в форме». Это правда только в том случае, если вы уже достигли желаемой фигуры, правильно питаетесь, не склонны к полноте и вам нужно лишь поддерживать это состояние. В противном случае лучше тренироваться 3 раза интенсивно, а в остальные дни поддерживать хороший уровень физической активности за счет бытового движения.

10. «Если перестать тренироваться, то форму потеряешь через 3-4 недели». К сожалению, потеря тонуса мышц — очень быстрое дело, оно начинается меньше, чем через неделю, просто идет маленькими шагами и за ним трудно уследить. Именно поэтому нужны регулярные занятия.

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