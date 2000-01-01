Увеличить сжигание жира в два раза

Есть спортсмены, которым нужно работать в первую очередь над наращиванием массы, однако большое количество посетителей фитнес-клубов нацелено на устранение лишнего жира. И в этом случае никакие медикаменты не позволяют достичь желаемого результата, если не приложить максимум своих усилий.

Конечно, существуют добавки, которые способствуют сжиганию лишних килограммов, но они работают только в комплексе с правильным питанием и спортивными тренировками.

Способов похудеть на сегодняшний день существует немало. Их столько же, сколько и программ, направленных на сжигание жира. Что касается БАДов, то достичь максимального результата можно, если сочетать две и более добавки.

Еще одна особенность приема препаратов заключается в следующем. Когда человек на протяжении нескольких недель соблюдает правильный режим и систему питания, он может отложить прием медикаментов на некоторое время. Иногда таким образом удается сжечь больше ненавистных жиров.

Существует ряд продуктов и биологических добавок, которые обладают определенными свойствами. Их следует рассмотреть более подробно.

Кофеин

Это одно из самых доступных средств для похудения. В первую очередь данный препарат находится в таких напитках, как чай и кофе. Кофеин дает возможность убрать жир с тела посредством разных механизмов. Благодаря нему стимулируется центральная нервная система, за счет чего спортсмен может проводить более интенсивные тренировки на протяжении длительного времени, поднимать внушительные веса и быстро сжигать калории.

Еще одно свойство кофеина – стимуляция вывода запасов жира. Часто этот эффект используют с целью повышения активности. Поскольку данное вещество также является подавителем аппетита натурального происхождения, оно позволяет избежать переедания на протяжении всего дня.

Исследователям удалось выяснить, что наиболее эффективной является сухая форма вещества. Лучше всего принимать две порции в день – один раз утром, а вторую – за полчаса до начала выполнения физических упражнений. Для взрослого человека достаточно 400 мг кофеина в день, то есть по 100-200 грамм за один прием. От употребления вечером лучше отказаться, чтобы не приобрести проблем со сном.

Капсаицин

Данный ингредиент входит в состав острого перца. Его можно принимать как вместе с едой, так и в качестве пищевой добавки, позволяющей справиться с проблемой сжигания жира. Капсаицин помогает организму выводить жир из имеющихся запасов. Он дает возможность ускорить метаболизм при регулярном употреблении. Данная биологическая добавка способствует повышению скорости производства норэпинефрина – гормона, который очень схож с адреналином. Это химическое вещество в мозге позволяет повысить уровень энергии, а также способствовать сжиганию жиров.

Самым простым способом приема является добавление перца чили в любые блюда. Специалисты рекомендуют выбирать продукты с содержанием 50-90 тысяч единиц Сковилла – в них измеряется тепловая интенсивность. Принимать капсаицин следует до еды примерно за 30 или 45 минут. Его можно употреблять до пяти раз в день.

Экстракт из корня одуванчика

Биологическая добавка, которую получают из корней известного многим сорняка, обладает превосходными полезными свойствами. Она позволяет справиться с нарушениями работы желудка, устранить многочисленные инфекции мочевыводящих путей и сократить лишний вес.

Поскольку одуванчик представляет собой натуральный диуретик, он помогает организму выводить соль и подкожную жидкость. С его помощью можно сделать более заметными сухие мышцы. Несмотря на то, что непосредственно сжигание жиров не входит в зону действия этого корня, его включают в многочисленные средства, поскольку он дает возможность усилить эффект от посещения спортивного зала.

Продукты должны содержать экстракт корней по отношению к тараксастеролу 4 к 1. его нужно принимать по 500-1500 мг в процессе еды 2-3 раза в сутки. Чтобы сбросить вес очень быстро, советуют сократить потребление соли к минимуму.

Камбоджийская гарциния

Камбоджийскую гарцинию получают из коры особого тропического фрукта, обладающего кислым вкусом. Он произрастает на территории Южной Азии. Вещество прекрасно способствует сжиганию жира и носит название гидроксилимонная кислота.

Благодаря гарцинии стимулируются клетки, из которых выводится лишний жир, переходящий в энергию. За счет этого процесса вероятность употребления чрезмерного количества калорий сокращается. Снижение аппетита способствует быстрому избавлению от веса.

Для желаемого эффекта нужно принимать вещество два-три раза в день по 500-1000 мг. Максимум 3000 мг в сутки. Один прием должен обязательно приходиться на время за 30 минут до начала спортивных занятий.

Глюкоманнан

Глюкоманнан относится к формам растворимой клетчатки. Его производят из корня растения из рода аморфофаллусов – аморфофаллуса коньяка. Данная биологическая добавка помогает поглотить воду, за счет чего расширяется желудок, создавая впечатление сытости. В итоге человек потребляет меньше пищи. Ко всему прочему, добавка помогает замедлить процесс переваривания пищи, благодаря чему человека не мучает чувство голода. Организм на протяжении длительного времени всасывает белки, защищая таким образом мышечные ткани от распада при дефиците калорий. Еще один важный эффект – сокращение секреции инсулина, воздействующего на трансформацию калорий в жировые отложения.

Взрослому человеку достаточно принимать 1-2 грамма глюкоманнана до приема пищи за час. Необходимо, чтобы на каждый грамм вещества было выпито от 225 до 280 грамм воды.

Экстракт зеленого кофе

Биологическую добавку получают из недозрелых кофейных зерен. Она включает в свой состав хлорогеновую кислоту. Ее главная особенность заключается в выводе из организма лишних жировых отложений.

Плюс ко всему, экстракт помогает уменьшить выработку инсулина, что дает возможность поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Благодаря этому веществу предотвращается накапливание углеводов в организме, которые переходят в телесный жир. При употреблении прямо перед тренировкой все углеводы будут потрачены для получения энергии для выполнения различных упражнений.

Правильная дозировка составляет 200-400 мг по два-три раза в сутки между употреблением пищи. Лучше всего найти препараты, где есть стандартизированная хлорогеновая кислота до 50%. Начать следует с небольшого количества вещества, после чего его доводят до нормы.

Экстракт зеленого чая

В экстракте зеленого чая содержится элемент под названием эпигаллокатехин-3-галлат. Он является фитохимическим соединением, служащим для предотвращения онкологических и сердечно-сосудистых болезней. С его помощью удается снизить уровень холестерина и способствовать повышению здоровья.

Также он помогает телу избавиться от лишнего жира. Он ускоряет процесс метаболизма, способствует выводу запасов жиров, благодаря чему организм начинает поддерживать оптимальный уровень нейротрансмиттерного норэпинефрина. В качестве топлива используются уже имеющиеся отложения.

Прием осуществляется по 200-500 мг три раза в день. Выбирайте стандартизированный 50%-ный экстракт. Важное отличие от кофеина заключается в том, что данный продукт можно употреблять даже во второй половине дня без риска вызвать бессонницу.

Малиновый кетон

Данное вещество производится из красной малины и представляет собой особое соединение, которое способствует расщеплению жиров на энергию. Огромное преимущество данной добавки заключается в том, что она позволяет уберечь мышцы, поскольку организм в первую очередь использует для получения топлива жировые отложения. Она помогает ускорить обмен веществ, поэтому за сутки сжигается большее количество калорий.

Диета с сокращенным числом калорий должна сопровождаться употреблением 100-200 мг вещества за полчаса до употребления пищи.

Восьминедельная схема, которая поможет убрать лишний жир

Первая неделя

Сокращаем количество потребляемых калорий на 15% благодаря уменьшению углеводов. Для активных женщин обычное количество составляет 2400 калорий за день. Это количество нужно уменьшить до 2000-2100. Лучше отказаться от напитков, включающих кофеин и увеличить употребление воды.

Вторая неделя

Калорийность уменьшается еще на 10%, в результате чего суточная доза будет составлять 1800 калорий. До тренировки добавляется одна доза кофеина в размере 100 или 200 мг. До последнего нормального приема пищи в конце дня можно употребить одну дозу глюкоманнана.

Третья неделя

До другого приема пищи добавляется еще одна порция глюкоманнана. В итоге его прием будет осуществляться два раза в день.

Кофеин употребляется перед тренировкой. К нему можно добавить экстракт зеленого кофе, гарцинию камбоджийскую, экстракт зеленого чай и/либо малиновый кетон. Капсаицин принимают до еды, которую заправляют перцем чили.

Четвертая, пятая и шестая недели

Добавляется дополнительный прием глюкоманнана до еще одного приема пищи.

Седьмая неделя

Не лишним будет употреблять экстракт корня одуванчика с целью вывода лишней жидкости.

Восьмая неделя

Соль практически не употребляется, чтобы не накапливать лишнюю жидкость в теле. Вода в первой половине недели увеличивается в потреблении, но сильно сокращается до фотосессий или соревнований. Не стоит забывать о жидкости в процессе приема глюкоманнана.

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