Кулинария: кулинарные рецепты, что приготовить на новый год, день рождения, ужин быстро и вкусно

Рецепты блюд из мясного фарша с фото пошагово

О кулинарных способностях женщины можно судить по тому, насколько вкусными являются котлеты ее приготовления. С одной стороны, это блюдо готовится проще простого - берется мясо, перекручивается в мясорубке и жарится на сковородке.

Оказывается, данный процесс можно превратить в настоящее искусство, если знать некоторые хитрости.

Как правильно выбрать мясо, добавлять ли в фарш яйца, белый хлеб и соль? Все эти вопросы мы рассмотрим подробнее.

1.​ Фарш можно готовить различными способами – прокрутить его через крупную или мелкую решетку мясорубки, порезать ножом на маленькие или большие кусочки. Хорошее мясо можно оставить крупными кусками, поскольку по окончании термической обработки оно станет очень мягким. Если в нем присутствуют толстые волокна и сухожилия, тогда потребуется хорошо измельчить массу. В противном случае котлеты будет сложно прожевать, в результате чего никакого вкуса никто не почувствует.

2.​ Как только вы прокрутили фарш через мясорубку, сразу нужно приступать к приготовлению блюда. В случае с рубленым мясом ему лучше дать немного полежать. Добавьте сразу специи, сформируйте бургеры, котлеты либо фрикадельки и оставьте в холодильнике от двух часов до суток, чтобы мясо хорошо промариновалось. Во время обжарки оно сохранит свою форму и не развалится, поскольку структура волокон не разрушится.

3.​ Правильные ингредиенты. Среди основных специй можно назвать перец, соль, чеснок и лук. Впрочем, позволяется разнообразить этот список в соответствии со своими предпочтениями. Лук добавляется в пассерованном или свежем виде. Чеснок предварительно обжаривается. Для фарша прекрасно подходит смесь сухих специй под названием «Абхазская аджика». А вот хлеб добавлять в котлеты бесполезно. Эта традиция сохранилась с советских времен, когда старались увеличить количество фарша из-за дефицита мяса. С другой стороны, люди, выросшие на таких котлетах, отмечают, что вкус у полностью мясного блюда является непривычным. Мука тоже не добавляется непосредственно в фарш, а используется при обжарке. А вот яйца можно класть смело в пропорции 3 яйца на 1 кг мясного фарша.

4.​ Чем выше жирность, тем вкуснее котлеты. Выбирайте жирное мясо вместо постного, чтобы фарш получился насыщенным. Говядину можно дополнить сливочным маслом или жиром. Его доля должна составлять около 20-30%. С этой целью целесообразно использовать также свинину. Неплохим вариантом может стать фарш, включающий в себя говядину и свинину в равных количествах.

Рецепт говяжьих котлет

На 4 порции вам потребуется 800 г говядины, 3 головки репчатого лука, 200 г жира, 3 яйца, 6-8 зубков чеснока, соль, смесь «Абхазская аджика», пшеничная мука и растительное масло для обжаривания.

Чеснок и лук нужно очистить, после чего измельчить, спассеровать на растительном масле воедино. Все ингредиенты вместе с луком и чесноком прокрутить через мясорубку. Можно повторить эту процедуру. Яйца и специи добавляются позже, после чего фарш следует хорошо вымешать.

Далее формируются котлеты, обваливаются в муке и жарятся на растительном масле. Изначально установите сильный жар для образования корочки, которая позволит сохранить сок внутри. После этого можно уменьшить огонь и довести блюдо до готовности.

Накрывать его крышкой не обязательно – это даст возможность получить более хрустящую корочку.

Рецепт куриных котлет

В процессе подготовки котлет к обжарке необходимо хорошо загладить все неровности на них. Это поможет им приобрести красивый и ровный оттенок. Фарш должен быть тщательно выбитым.

Прокрутите предварительно мясо и прочие компоненты через мясорубку, после чего добавьте в смесь специи. Затем нужно слепить шар, взять его в руку и резко бросить в большую миску от 7 до 10 раз. Такое мероприятие позволит фаршу насытиться кислородом, что положительно скажется на вкусовых качествах блюда.

На 1 порцию вам потребуется 15 г белого хлеба, 35 г репчатого лука, 200 г куриного мяса (лучше взять бедро), 30 мл молока, 1 яйцо, черный перец, соль, а также растительное масло для обжаривания.

Порежьте мелко лук и пожарьте его на сливочном масле. Хлеб замочите в молоке. Бедро курицы измельчите в мясорубке. После этого добавьте лук, хлеб и приправы в фарш. Затем сформируйте небольшие котлетки, обжарив их на растительном масле. Подавать готовое блюдо лучше всего с картофельным пюре.

Мини-картофель с бифштексом

Несмотря на то, что под бифштексом часто понимают целый кусок мяса, это не всегда так. Во многих странах по всему миру он представляет собой котлету. Нередко ее предварительно окунают в кляр. Это добавляет вкус блюду, хоть и повышает его калорийность. В США его называют «бифштекс по-деревенски».

На одну порцию понадобится 200 г говяжьей вырезки, 40 г помидоров черри, 100 г мини-картофеля, 30 г сладкого белого лука, оливковое масло для обжаривания, перец, соль и веточка базилика.

Мясо следует порубить на мелкие кубики размером 5х5 мм. К нему добавляется перец и соль, после чего формируется бургер. Его оставляют в холодильнике для того, чтобы фарш схватился и не распался в процессе жарки. Далее осуществляется обжаривание на оливковом масле. Довести блюдо до готовности нужно в духовке.

Пока мясо подходит, необходимо обжарить мини-картофель, сладкий лук, порезанный соломкой, помидоры черри на масле. Затем добавляются листья базилика, перец и соль.

Котлеты от Петровны

Этот рецепт отличается от остальных тем, что в нем мясо гармонично сочетается с картофелем, овощами, репчатым луком и морковью. Свежая зелень в виде базилика, петрушки и кинзы позволяет придать дополнительные вкусовые качества. В фарш можно добавлять не только соль, но и прочие специи. Впрочем, без них блюдо тоже получается очень вкусным.

На 8 порций возьмите 200 г свиной шеи, 200 г телятины, 100 г очищенного картофеля, 50 г очищенной моркови, 100 очищенного репчатого лука, 50 г белого хлеба, яйцо, по 1 веточке петрушки, базилика, кинзы, соль, растительное масло.

Все компоненты перекручиваются в мясорубке, солятся, перемешиваются, после чего из них делаются котлетки, которые обжариваются до готовности на растительном масле. Подавать блюдо лучше всего с малосольными огурцами и картофельным пюре.

Митболы в сырном соусе из мяса индейки

Когда в качестве мясного ингредиента выступает диетическая птица, тогда следует добавить в фарш хлеб, замоченный на сливках или молоке. Это даст возможность сделать котлеты вкусными и избежать их сухости. Представленный рецепт подразумевает, что блюдо будет томиться в сливочном соусе, поэтому его калорийность можно контролировать. Сливки легко заменяются молоком, а сливочное масло при необходимости исключается. Однако это неизменно повлияет на сочность блюда.

Для приготовления 4 порций потребуется 500 г филе индейки, 80 мл сливок, 60 г хлеба, 100 г репчатого лука, 60 г сливочного масла, половина чайной ложки сухих трав, веточка петрушки, 1 ст. л. муки, перец и соль. Соус готовится из 150 г сыра горгонзолы и 150 мл нежирных сливок.

Хлеб замачивается в сливках, прокручивается через мясорубку с мясом индейки, сливочным маслом и репчатым луком. После этого в смесь добавляются травы, перец и соль. Из фарша формируются шарики, обваливаются в муке, запекаются в течение 10 минут в духовке при температуре 180 градусов. Можно также приготовить котлеты на пару.

Соус готовится очень просто: сливки разогреваются, добавляется сыр, после чего смесь выпаривается до полного растворения сыра. Митболы провариваются в соусе на протяжении трех минут. Блюдо нужно разложить по тарелкам и украсить с помощью листочков свежей петрушки.

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