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5 самых плохих перекусов перед тренировкой

Сегодня по плану убойная тренировка? Не забудьте подкрепиться перед выходом. Но если вы съедите что-нибудь не то, на тренировке можно ставить крест. В этой статье – типичные ошибки питания, которые не дадут вам покачаться как надо.

Не стоит портить тренировку ещё до того, как она началась. От неправильной еды будет клонить в сон, к этому добавятся спазмы в желудке. Впрочем, вас ждёт то же самое, если придете в зал голодным. Ниже варианты перекуса, которые точно стоит исключить.

1. Сладкое

После полудня энергия закончилась, и вы надеетесь, что пара шоколадных пончиков решит проблему. Тянетесь за конфетами, отрезаете кусок торта… Думаете, десерт поможет выдержать тренировку? Как бы не так, десерты коварны! Сладости и быстрые углеводы вызовут резкий скачок сахара в крови. Энергия закончится прямо посреди тренировки, когда вы соберётесь сделать второй подход со штангой.

2. Фастфуд

Не то чтобы вы горите желанием идти на тренировку… Но проклятый гамбургер лежит в желудке, будто камень, поэтому придётся пойти в качалку и избавиться от него. Фастфуд – это плохо, но он заставляет заниматься спортом, и это хорошо. Верно?

Неверно. Продукты с повышенным содержанием жиров медленно перевариваются. Кровь от мышц приливает к желудку, чтобы помочь процессу пищеварения. Четыре часа организм будет занят, так что бодрости не дождёшься. После плотного обеда хочется вздремнуть, а не качаться.

3. Голод

Уверены, что пробежка на голодный желудок поможет сжечь жир? Ерунда. Голод превратит вашу пробежку в ад, и больше ничего. Когда вы тренируетесь натощак, мышцам не хватает гликогена, а значит, они быстрее устают. Съешьте что-нибудь, хотя бы яблоко и йогурт.

4. Энергетический напиток

Это хитроумная ловушка. С одной стороны, небольшая доза кофеина стимулирует высокую активность занятий. Но с другой стороны, в энергетиках содержится большая доза сахара, который погубит тренировку. Энергетические напитки собьют режим сна, а это, в свою очередь скажется и на питании, и на занятиях спортом.

5. Сырые яйца

Все мы видели Рокки, который с утра выпивает стакан сырых яиц, а потом бежит кросс. Конечно, протеин помогает строить мышцы, но есть более приемлемые способы получить его, чем напиток с сальмонеллами.

Если всё это нельзя есть перед тренировкой, то что тогда можно? За час до выхода из дома приготовьте себе творог с фруктами и орехами, омлет с овощами или протеиновый коктейль. Приятного аппетита!

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