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Антигравити: йога в гамаке

Однажды бродвейский гимнаст Кристофер Харрисон придумал балетное шоу, в котором артисты показывали акробатические трюки в шелковых гамаках. Он же изобрёл гамаки и запатентовал новый вид фитнеса – аэройогу. Как вам идея делать асаны в воздухе?

В 2007 году антигравити йога очень быстро приобрела популярность в Америке, а теперь она стала модной и у нас. В отличие от классической йоги здесь нет серьёзного философского фундамента. Скорее, это разновидность гимнастики, хотя на занятиях вас ждёт весь комплекс асан, которые вы будете выполнять в специальных шёлковых гамаках.

Гамак (другое название – йога-качели) сшит из прочной строительной ткани, которая выдерживает до 200 кг. Труппа Харрисона работает с такими же, но на высоте 120 метров. У гамака есть ручки, за которые удобно держаться, выстраивая асаны. Вы можете использовать гамак, чтобы усложнить или облегчить практику, проработать определённые мышцы.

Антигравити позволяет попробовать сложные асаны, которые обычно недоступны без подготовки. Добро пожаловать в мир перевёрнутых поз! Каждый, кто приходит на антигравити йогу, может испытать эти ощущения на первом же занятии.

10 причин пойти на антигравити йогу

1. улучшает работу вестибулярного аппарата;

2. учит контролировать собственное тело;

3. тренирует мышцы, в том числе стабилизаторы, которые удерживают равновесие;

4. развивает гибкость и координацию;

5. расслабляет и успокаивает;

6. укрепляет дыхательную систему;

7. избавляет от сутулости и зажатости в шейном отделе позвоночника;

8. облегчает хроническое напряжение в пояснице;

9. cнимает напряжение с межпозвоночных дисков и связок;

10. дарит новые ощущения.

Заметим, что декомпрессионный переворот – положение вниз головой – позволяет вытягивать позвоночник без какого-либо воздействия на него. Эта поза является обязательной частью антигравити. Она способствует улучшению кровообращения и обновлению организма. При гипертонии перевёрнутые асаны противопоказаны.

7 советов новичкам

- надевайте удобную одежду, которая не стесняет движения;

- учтите, что заниматься надо будет босиком;

- не ешьте перед занятием, пусть ваше тело будет лёгким;

- не пользуйтесь кремом для рук, чтобы не скользить по гамаку;

- не надевайте украшения и аксессуары, чтобы не зацепиться за гамак;

- не выходите резко из зафиксированных поз;

- возьмите с собой друга или подругу – вместе веселее!

Идея медитировать во время цирковых трюков, безусловно, интересна. Ещё лучше – если при этом можно укрепить здоровье, стать сильнее, вытянуть позвоночник и получить новые ощущения. Так что почему бы не попробовать антигравити для разнообразия?