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Фитнес-джампинг: нескучные прыжки

Похудеть, отдохнуть и развлечься. Всё это можно сделать одновременно – в батутном центре. Недавно топ-модель Хайди Клум призналась, что именно прыжки на батуте помогают ей поддерживать себя в форме. Что ж, хорошо придумала!

Допрыгались!

Батуты ассоциируются в первую очередь с весёлым надувным аттракционом для детей. На самом деле, батут для фитнеса – это сетка, которая натянута на раму, стоящую на стойках. Он танцует под ногами, так что прыгать на нем гораздо легче, чем ходить.

Различают профессиональные и любительские батуты. Профессиональные предназначены для спортсменов, а любительские подходят для всех желающих. Сноубордисты и лыжники в межсезонье отрабатывают на батутах трюки, а для остальных это отличный способ отдохнуть от велотренажеров и беговых дорожек.

Прыжки на батуте сочетают кардио- и силовую нагрузку. Таким образом, можно укрепить позвоночник и суставы, развить координацию, выносливость и гибкость, а также сбросить лишние килограммы. Всего 8 минут тренировки заменяют 3 км бега, а 20 минут – 1 час упражнений на степе. Более того, регулярные упражнения на батуте способствуют выведению из организма шлаков и токсинов, так как обеспечивают правильное движение лимфы.

Одна из основных задач батута – развитие самоконтроля. У новичков есть ощущение, что тело действует само по себе, как ему заблагорассудится. Со временем становится ясно, что любое физическое усилие идет от головы. Тело просто повторяет прыжок, который выполнен мысленно. Если не сосредоточился – не прыгнешь.

Как проходит тренировка?

Стандартная тренировка продолжается 1,5 часа. Для начала нужно размяться, а потом освоиться на батуте и попрыгать в своё удовольствие. Вы можете совершать любые движения, которые придут вам в голову. Это фристайл!

На первых занятиях вы будете напрягать почти все мышцы. Тело пока не знает, какие именно мышцы следует использовать. В том числе прокачаются и те мышцы, которые мы, как правило, не используем в повседневной жизни – мышцы-стабилизаторы.

После того как вы привыкнете к сетке, начнется акробатика. За полчаса при должном усердии удастся разучить несколько комбинаций. Например, попробуйте сделать переворот в воздухе из положения «стоя», приземляясь на четвереньки. Прыгать на батуте легко с точки зрения нагрузки, но вам может помешать неуверенность в собственных силах. Смелее!

3 совета для новичков

1. Перед тренировкой обязательно сделайте разминку: 5 минут попрыгайте со скакалкой или попробуйте прыгать, подтягивая ноги к груди. Разминка поможет подготовить суставы. Желательно также побегать, поприседать, а если умеете – походите на руках и покувыркайтесь. Завершается тренировка растяжкой спины и суставов.

2. Поначалу не прыгайте на батуте слишком высоко. Ваша первоначальная задача – почувствовать уверенность на сетке и в воздухе.

3. Прыжки на батуте тренируют вестибулярный аппарат. Будьте готовы к тому, что на первом занятии при кувырках будет кружиться голова. Примерно к третьему занятию это пройдет.

4. Батут — коварный снаряд для тех, кто не умеет правильно прыгать. Первые занятия должны проходить под контролем тренера.

5. Если вы хотите получить видимый результат, посещайте батутный центр 2 раза в неделю в течение месяца.

Джампинг-фитнес на круглых батутах

Набирает обороты фитнес-программа, которая предполагает использование небольших круглых батутов с ручками. Это аэробная тренировка, которая подходит для всех возрастов. Перед началом тренировки, как всегда, проходит разминка, а затем каждый залезает на свой батут.

Сменяют друг друга упражнения на растяжку, координацию, прыжки для укрепления мышц пресса, бедер и ног. Все они кажутся простыми, но требуют осторожности. Тренажер подходит для домашнего использования.

Каким бы ни был батут – профессиональным или любительским, большим или маленьким – он подарит вам великолепное настроение и возможность нескучно провести полноценную тренировку. Попробуйте!