Укрепление мышц спины с помощью домашних тренировок

Здоровую спину и красивую осанку можно приобрести не только в спортзале, но и в домашних условиях, если регулярно выполнять упражнения.

Начинать лучше с умеренных нагрузок и предварительно посоветоваться с врачом, если у вас имеются какие-либо заболевания. Это необходимо для того, чтобы избежать серьезных последствий.

В качестве разминки подойдут упражнения из йоги или для растяжки. Далее можно приступать непосредственно к занятиям для укрепления мышц.

Все перечисленные ниже тренировки нужно повторять 20-25 раз в 3 подхода. Для начала можно остановиться на 10-15 подходах, постепенно увеличивая их количество. Отдых должен составлять около 40 секунд между подходами, а также 60 секунд между самими упражнениями.