Как добиться тонкой талии?

Тонкая осиная талия не появляется только потому, что девушка мало весит. Для красивой талии нужны специальные упражнения и программа тренировок.

Лучшие упражнения для тонкой талии достаточно просты. Она направлены на укрепление мышц корпуса и осанки, формирование пресса и плоского живота. Также будьте внимательные при прокачке пресса — если формировать косые мышцы, то талия визуально будет выглядеть шире, так что если не просто спортивную фигуру, а настоящие «песочные часы», то сократите количество упражнений на косые мышцы живота. Ну и, конечно, не забывайте о кардио и питании, ведь тонкая талия может быть только при подтянутом теле.

Разминка перед упражнениями для талии

Перед каждым занятием на формирование тонкой талии нужно обязательно разминаться, даже если больше никакие упражнения в этот день вы не планируете. Разминка достаточно несложная.

Мельница. Встать прямо, ноги слегка шире плеч. Сделать наклон, ведя правую руку вверх, а левую вниз, чтобы она дотронулась до стопы. Спина ровная, руки прямые. Потом руки поменять — это 1 повтор. Сделать 20 повторов.

Ножницы. Выполняется лежа, руки на талии. Ноги приподнять, выпрямить, напрячь пресс. Скрещивать ноги по очереди одна над другой, выполнить 3 подхода по 20 повторов.

Лучшие упражнения для осиной талии

Для талии хорошо будет выполнять упражнение «планка». Для этого требуется встать на четвереньки, опереться на локти и, затем вытянуть ноги назад в выпрямленном состоянии, прижатые одна к другой, как будто вы собираетесь отжиматься. Спина при этом должна быть прямой, а не выгнутой, пресс напряжен. Начать можно с 30 секунд планки и каждую неделю добавлять еще 10 секунд.

«Боковая планка». Нужно опереться на локоть и предплечье и выпрямить тело, положив ноги прямо одну на другую. Если поначалу будет слишком сложно, то ноги можно скрестить (верхняя впереди), но все равно держать их прямыми. Держать так прямое тело также 30 секунд на каждую сторону, постепенно увеличивая время.

«Вакуум». Нужно лечь на спину, ноги согнуты, и на вдохе как можно глубже втянуть живот, как бы стараясь дотянуться им до позвоночника. Задержать дыхание и не расслабляясь сделать небольшой выдох, а затем постараться втянуть живот еще сильнее. Выполнять 3 подхода по 10 повторов.

Упражнения с инвентарем

Для тонкой талии полезно заниматься со скакалкой и обручем. Перед тренировкой нужно обязательно размять ноги и колени.

Со скакалкой нужно заниматься 5 минут. Для начала полезны обычные прыжки, а со временем вы можете разнообразить занятия. Главное, что в это время укрепляются мышцы корпуса, а кардионагрузка помогает сгонять с тела ненужный жир.

С обручем занимаются, начиная с 10 минут, постепенно доводя тренировку до получаса. Правильная техника: развести ноги на ширину плеч, носки в стороны. Для более продвинутых занятий ноги можно поставить ближе. Важно правильно и глубоко дышать.

Программа занятий

С обручем и скакалкой можно заниматься ежедневно. Упражнения рекомендуем для начала выполнять 2 раза в неделю, начиная с разминки, затем через месяц несколько усложнить их и выполнять 3 раза в неделю. Не забывайте, что полезны и другие тренировки, особенно на корпус и пресс. Тренировки на пресс лучше совмещать по времени с тренировками на талию и после этого давать мышцам отдыхать хотя бы сутки.

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