Как бороться с бессонницей без медикаментов?

Никто не застрахован от ситуации, когда приходится лежать полночи в кровати без сна. А если она повторяется каждую ночь, приходится искать способы устранения проблемы.

Основными причинами бессонницы являются неподходящие условия для сна, прием определенных лекарственных препаратов, нерациональный режим питания и стресс. По сегодняшний день психологи и врачи не нашли объяснения этому процессу. Некоторые люди отмечают, что невозможность уснуть у них связана с мыслительной деятельностью и различными переживаниями.

Конечно, можно сразу обратиться к врачу, который пропишет лекарственные средства, но такой метод подойдет далеко не всем. В то же время существуют техники и натуральные средства, позволяющие облегчить ситуацию.

Занятия йогой

Функция расслабления и сна в нашем организме отведена парасимпатической нервной системе. Она активируется благодаря замедлению. В йоге существует немало дыхательных техник, например, методика полного дыхания. Спустя 10-15 минут человек имеет возможность без проблем уснуть. Неплохим вариантом может стать медитация.

Расслабляющие процедуры

Благотворно влияют на сон разнообразные процедуры. Наиболее результативными среди них являются техники самомассажа и массажа. Хорошего эффекта позволяют добиться сеансы масляных обертываний и обтираний.

В аюрведе существует целое направление, которое дает возможность вернуть нормальный сон. По мнению последователей этого течения, причиной бессонницы является нарушение баланса вата-доша.

Фитотерапия

Отвары и травяные чаи помогают избавиться от многих проблем со здоровьем. Если одни из них вызывают бодрость или приглушают боль, то другие оказывают успокоительное воздействие.

Сочетание перечисленных выше методов позволит вам найти собственный секрет борьбы с бессонницей.