Как бороться с бессонницей без медикаментов?

Никто не застрахован от ситуации, когда приходится лежать полночи в кровати без сна. А если она повторяется каждую ночь, приходится искать способы устранения проблемы.
Основными причинами бессонницы являются неподходящие условия для сна, прием определенных лекарственных препаратов, нерациональный режим питания и стресс. По сегодняшний день психологи и врачи не нашли объяснения этому процессу. Некоторые люди отмечают, что невозможность уснуть у них связана с мыслительной деятельностью и различными переживаниями.
Конечно, можно сразу обратиться к врачу, который пропишет лекарственные средства, но такой метод подойдет далеко не всем. В то же время существуют техники и натуральные средства, позволяющие облегчить ситуацию.
Занятия йогой
Функция расслабления и сна в нашем организме отведена парасимпатической нервной системе. Она активируется благодаря замедлению. В йоге существует немало дыхательных техник, например, методика полного дыхания. Спустя 10-15 минут человек имеет возможность без проблем уснуть. Неплохим вариантом может стать медитация.
Расслабляющие процедуры
Благотворно влияют на сон разнообразные процедуры. Наиболее результативными среди них являются техники самомассажа и массажа. Хорошего эффекта позволяют добиться сеансы масляных обертываний и обтираний.
В аюрведе существует целое направление, которое дает возможность вернуть нормальный сон. По мнению последователей этого течения, причиной бессонницы является нарушение баланса вата-доша.
Фитотерапия
Отвары и травяные чаи помогают избавиться от многих проблем со здоровьем. Если одни из них вызывают бодрость или приглушают боль, то другие оказывают успокоительное воздействие.