Признаки и лечение мигрени

Мигрень способна даже самого стойкого человека выбить из привычной колеи. Те, кто хотя бы раз сталкивались с этим недомоганием, стараются найти результативные способы избавиться от него. Прежде всего, нужно научиться различать мигрень и простую головную боль.

В первом случае возникают боли нервно-сосудистого характера – пульсирующие, острые и отдающие в виски, глаза, лоб. Приступы могут повторяться и продолжаться на протяжении 4-72 часов.

Зачастую подобное состояние наблюдается у женщин, возраст которых составляет от 20 до 50 лет. Несмотря на то, что оно по сегодняшний день остается мало изученным, известен наследственный фактор заболевания. Геном человека включает две хромосомы, отвечающие за данный процесс. Приступы сопровождаются переменами в оболочках кровеносных сосудов, которые расширяются во время мигрени, приобретая воспаления.

Как отличить головную боль от мигрени?

Люди, у которых наблюдаются частые головные боли, ошибочно полагают, что они страдают от приступов мигрени. Однако есть серьезные отличия между этими состояниями. При мигрени чувствуется пульсирующая боль. Более устойчивые ощущения возникают при обычной головной боли.

Очень важный признак мигрени заключается в том, что при этом болит только одна сторона. Даже название болезни произошло от слова hemicrania, что переводится с греческого как «половина головы».

Во время мигрени при каждом движении боль усиливается, появляется рвота, тошнота, боязнь звуков и слишком яркого света. При обычной головной боли подобные симптомы отсутствуют.

Когда у человека наблюдаются 2-3 признака, можно смело говорить о наличии данного заболевания.

Что вызывает приступы?

Зачастую они возникают не случайно, а в качестве ответа на определенный внешний раздражитель. Поэтому очень важно понять, что именно способствует появлению болей. Устранив эти факторы, можно избежать приступов.

Нужно отметить следующие раздражители.

Чувство голода. Если перерывы в питании являются слишком большими, тогда мигрень будет беспокоить чаще. Необходимо распределить рацион на целый день, чтобы падение уровня сахара в крови не было существенным. Не лишним будет иметь при себе орешки или сухофрукты, чтобы перекусить между полноценными приемами пищи.

Употребление алкоголя. Спиртные напитки включают в свой состав этиловый спирт, оказывающий сосудорасширяющее воздействие. Те, кто страдает от мигрени, должны отказаться от алкогольных напитков, в том числе и в небольших количествах.

Неправильный режим сна. Недостаток сна , составляющий меньше 6 часов в день, или же избыток, насчитывающий более 9-10 часов за одни сутки, способны усилить и участить приступы. Для того чтобы определить, какое количество часов является оптимальным в вашем случае, рекомендуется попробовать вставать без будильника. Неплохо будет ложиться в одно и то же время. Вычислив индивидуальную норму, вы сможете придерживаться правильного режима.

, составляющий меньше 6 часов в день, или же избыток, насчитывающий более 9-10 часов за одни сутки, способны усилить и участить приступы. Для того чтобы определить, какое количество часов является оптимальным в вашем случае, рекомендуется попробовать вставать без будильника. Неплохо будет ложиться в одно и то же время. Вычислив индивидуальную норму, вы сможете придерживаться правильного режима. Выбор продуктов питания. Интересно, что свыше 100 напитков и продуктов могут провоцировать мигрень. К ним относятся сыр, шоколад, орехи, цитрусовые, включающие тирамин. Красное вино, кофе, пиво могут способствовать головной боли. Заведите пищевой дневник и отследите, каких продуктов лучше всего избегать.

Существует также ряд других факторов, к примеру, физическое напряжение, стрессы, эмоциональная неустойчивость, яркий свет, перемены погоды, чрезмерно сильные запахи и другие.

Как облегчить свое состояние?

Благодаря ряду методов можно справиться с приступом или хотя бы облегчить его.

Медикаменты. Обычные обезболивающие препараты, включающие в свой состав парацетамол, способны устранить мигрень средней и слабой степени. Если вы принимаете их три раза подряд и не чувствуете эффекта, тогда нужно подобрать более сильные средства – триптаны. Однако в этом случае следует обязательно обратиться за консультацией к врачу.

Компрессы. Давно известно, что спастись от боли подобного характера можно с помощью холода, что дает возможность сузить сосуды. Грелка с холодной водой просто прикладывается к месту, где ощущения наиболее сильные.

Массажи. Неплохо зарекомендовала себя и рефлексотерапия, в частности точечный массаж. Для этого необходимо запомнить три точки на теле, которые массируются по две минуты каждая. Первая из них располагается в зоне виска – возле верхней части височной мышцы. В процессе жевательных движений она находится над височной мышцей. Вторую следует искать в межбровье. Третья локализуется на средней линии головы, немного выше передней грани роста волос.

Профилактические меры

Подобно другим заболеваниям мигрень проще предупредить, нежели лечить. Среди профилактических средств нужно отметить дыхательные техники, прием пищи, насыщенной омега-3 жирными кислотами, а также магнием.

Дыхательные упражнения

Правильное дыхание способно существенно повлиять на сосудистую систему мозга. В процессе вдоха наполнение сосудов кровью сокращается, увеличиваясь во время выдоха. В результате можно добиться более активного перемещения жидкости в черепе за счет изменения количества крови. При интенсивном дыхании через нос данное явление удается усилить.

Первое упражнение выполняется сидя на стуле. Совершая вдох, нужно опустить подбородок на грудь и вдохнуть воздух через нос очень глубоко, чтобы расширился живот и ребра. Досчитайте до 5, после чего на выдохе плавно откиньте голову назад. Выдох будет приходиться на счет 9-12. Упражнение повторяется 8 раз.

Сядьте в ровном положении. На счет 4-5 сделайте глубокий вдох через рот, начиная с живота. Зажмите пальцем одну ноздрю, закройте рот, затем совершите выдох через другую ноздрю. Выдох приходится на счет 9-10, в процессе чего опускаются плечи и грудная клетка. Повторите то же самое со второй ноздрей. Упражнение выполняется 4 раза.

Положите безымянные пальцы на внутренние уголки глаз, которые находятся в закрытом положении. Средние и указательные пальцы нужно поместить на верхние веки. На 4 счета осуществляется глубокий вдох, при этом выполняется нажим на внутренние уголки век. Выдох проводится на счет 5-6, а давление на углы ослабляется. Остальные пальцы совершают пульсирующие движения на веки. Повтор – 4-8 раз.

Рацион и пищевые добавки

Как уже упоминалось выше, для устранения мигрени нужно употреблять в пищу продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, витамин В2, а также магний.

Данные вещества дают возможность расслабить сосуды. В соответствии с исследованиями ученых у людей, которые страдают от мигрени, достаточно часто наблюдается нехватка магния в организме.

В свою очередь рибофлавин или витамин В2 включен в яйца, молочные продукты, птицу, мясо, печень, миндаль, темно-зеленые листовые овощи, гречку, пищевые дрожжи и другие. Каждый день необходимо употреблять от 1,3 до 2,4 мг этого полезного компонента.

Главными источниками магния являются морские и растительные продукты, мед, крупы, особенно перловая, стручки бобов, горох, укроп, петрушка, зеленый салат, вишня, финики, черная смородина, свекла, арбуз, бананы, морковь, семечки подсолнуха. Суточная доза магния составляет 400 мг в сутки. Для повышения его уровня можно обратиться к врачу, который пропишет соответствующие добавки.

Омега-3 жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие. Они имеются в жирной рыбе, такой как сардина, лосось, макрель. Альтернативой может стать употребление рыбьего жира в капсулах.